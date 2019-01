Vrahovi čerpadlářky hrozí výjimečný trest, druhého muže policie stíhá za loupež

Pachatelé loupeže na benzinové čerpací stanici v Nelahozevsi jsou dva muži ve věku 32 a 26 let. Potvrdila to policie při středeční tiskové konferenci. Střelci, staršímu z mužů, hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest. Mladší je stíhán za trestný čin loupeže, za který mu hrozí 2 až 10 let. Policie podala návrh na vzetí do vazby.

Dva podezřelé zadržela policie v pondělí večer. V 18.10 byl zadržen první z pachatelů v Kralupech nad Vltavou. Pro druhého pachatele si policisté došli do Vojkovic, krátce po 22. hodině. Oba mají za sebou kriminální minulost. Zda se k činu přiznali, nechtěla policie komentovat. Čerpací stanici v Nelahozevsi přepadli dva maskovaní lidé 3. prosince kolem půl třetí ráno. „Při loupežném přepadení došlo k použití krátké střelné zbraně. V dané věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, za který pachatelům v případě jejich zjištění a následném odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 20 let, nebo výjimečný trest," uvedl již tehdy Zdeněk Chalupa. Kriminalisté krátce po činu zveřejnili dvě videa s podezřelými. Kousek od místa vraždy se také našla odhozená kukla. Policisté pracovali s verzí, že benzinovou stanici přepadl smíšený pár. „Děkujeme všem občanům, kteří se nám ozvali na základě zveřejněné výzvy," uvedl již dříve policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

