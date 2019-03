Nejdříve mladíka, který v záchvatu vzteku rozbil v čekárně u lékaře záchod, a poté dvojici zlodějů, kteří si udělali zálusk na plastové přepravky, zadrželi v Brně strážnici.

Záchod v ordinaci lékaře třiadvacetiletý mladík poničil poté, co mu sestra údajně odmítla vrátit kartu pojištěnce. Tu však měl u sebe. | Foto: Deník / Marek Hadrbolec

Na rozzuřeného mladíka, který se měl v pátek odpoledne dobývat do ordinace lékaře v Králově Poli, zavolala strážníky zdravotní sestra. „Muž se nejprve domáhal vstupu do ordinace. Poté, co mu sestra sdělila, že to není možné, odešel na toaletu, kterou poničil,“ uvedla mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková. Mladík si svůj vztek vybil na záchodovém prkénku a také splachovadle.