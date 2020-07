Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili devět lidí z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a znásilnění v souvislosti s natáčením pornografických videí, která byla na internetu prezentována pod názvem Czech casting. Podle vyšetřovatelů obvinění dívky k natáčení nutili, "projektu" se zúčastnilo několik stovek žen. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Advokát některých obviněných serveru Seznam Zprávy řekl, že ženy k natáčení svolily a podepsaly i smlouvy.

"Od roku 2013 měly být inzerovány nabídky práce prezentované jako profesionální modelingové fotografování pro ženy starší 18 let s příslibem výdělku v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. To však podle našich závěrů měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků," uvedl Ibehej.