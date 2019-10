Brno – Policisté dopadli muže bez domova závislého na drogách, který má v Brně na svědomí sérii přepadení, při kterých okrádal o mobilní telefony i děti.

Tři chlapci ve věku od devíti do třinácti let si 22. září hráli v parku u Kounicovích kolejí v brněnských Žabovřeskách. Jejich poklidný den narušil jedenadvacetiletý mladík, který je s nožem v ruce okradl o telefony v hodnotě téměř dvacet tisíc korun. I to bylo lupiči málo a ve svém řádění pokračoval i další dny. Postup přepadávání nezměnil, ale lokalitu a typ obětí ano.