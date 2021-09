"Do pardubického stánku před OD Kaufland v ulici S. K. Neumanna vnikl za pomoci násilí zatím neznámý muž 5. června 2021 krátce po půlnoci výdejovým okénkem a z pokladny a trezoru odcizil finanční hotovost přesahující částku 18.000 Kč, poškodil i samotný stánek. O deset dní později došlo obdobným způsobem k vloupání do stánku ze zmrzlinou v Benešově ve Středočeském kraji. Tam vznikla škoda přesahující 80.000 Kč," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Pardubičtí policisté pátrají po muži, který je zachycený na videozáznamu a přiložených fotografiích kvůli vloupání do zmrzlinových stánků nejen v Pardubicích, ale také v Benešově, Písku a Prostějově.

Pardubičtí policisté pátrají po muži, který je zachycený na videozáznamu a přiložených fotografiích v souvislosti s vloupáním do zmrzlinových stánků nejen v Pardubicích, ale také v Benešově, Písku a Prostějově. | Foto: Policie ČR

