V souvislosti se střelbou v Kostelci nad Labem ze středečního podvečera mluvčí policie informoval, že proti zadrženému 56letému muži, v pátek převezenému k mělnickému soudu kvůli rozhodnutí o vazbě, bylo ve čtvrtek zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vražda – spáchaného ve stádiu pokusu.

Jestliže Chalupa poznamenal, že v případě prokázání viny a následném odsouzení je možno uložit trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 20 let nebo trest výjimečný (což by v tomto případě znamenalo do 30 let za mřížemi), znamená to, že případ vyšetřovatelé po dohodě se státním zastupitelstvím kvalifikovali podle třetího, nejpřísnějšího, odstavce paragrafu 140 trestního zákoníku. Ten se uplatňuje v případech, kdy okolnosti nebo souvislosti vražedného skutku jsou obzvlášť závažné: například byl čin spáchán opětovně, zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem či v úmyslu získat majetkový prospěch, případně zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

Chalupa v pátek uvedl, že středočeští kriminalisté nadále na případu z 10. července intenzivně pracují a postupně prověřují všechny jeho okolnosti. Prozatím policie uvedla, že osudného podvečera byla v blízkosti policejní služebny v Kostelci nad Labem postřelena 82letá seniorka, již pak vrtulník transportoval do vinohradské nemocnice v Praze s vážným zraněním. Již ve čtvrtek Chalupa potvrdil prvotní informace, že krvavému incidentu předcházela hádka mezi rodinnými příslušníky v jednom z místních domků.

Z dalších policistových slov vyplynulo, že střelec, jenž o generaci starší ženu zranil, pálil opakovaně, a to v domě i venku. Podezřelý použil zbraň, kterou vlastnil legálně. Bleskově ho zadrželi a odzbrojili policisté, kteří to z kostelecké služebny měli k místu činu opravdu jen pár kroků.