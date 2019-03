Podle zjištění Deníku Rovnost vše nasvědčuje tomu, že se před soud postaví bývalý starosta obce a původní majitel dráhy Petr Slezák. Nepřímo to potvrdil také jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb. „Je dost pravděpodobné, že se bavíme o tomtéž člověku,“ odpověděl Šváb vyhýbavě na otázku, zda se jedná o bývalého starostu Slezáka.

Z úvěrového podvodu, poškozování věřitele a poškození finančních zájmů Evropské unie je v kauze obviněný devětatřicetiletý muž. V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý trest.

Policisté současně stíhají i dvaatřicetiletého muže v roli pomocníka pro spáchání trestného činu úvěrového podvodu. „Osudným se oběma stalo uvádění nepravdivých údajů při sjednávání úvěrů a rovněž nepravdivé prohlášení o disponování dostatkem peněz na spolufinancování projektu,“ vysvětlil důvody obvinění mluvčí Šváb s tím, že způsobená škoda přesáhla šestnáct milionů korun.

Redakci se podařilo spojit i s bývalým starostou obce Petrem Slezákem. „O obvinění nic nevím, nezaregistroval jsem ho. Dále se ale k této kauze nechci vyjadřovat,“ sdělil krátce Slezák.

bobová dráha



- vznikla na územní souhlas v roce 2010

- v roce 2011 ji Petr Slezák prodal ve veřejné dražbě, čímž porušil podmínky dotace

- bez návštěvníků je od roku 2013, kdy měl majitel požádat o dodatečné povolení stavby

Že po letech došlo k posunu v případu, potěšilo i současného starostu Němčiček Zbyňka Slezáka. „Jsem za to rád. Zprávu jsem zatím nezaznamenal, nejsem do problematiky nijak zainteresovaný. Dráha není obecní, ani pozemky nejsou naším majetkem. Byl bych ale rád, kdyby se rozjela a kdyby se okolí a prostředí kolem ní zkulturnilo,“ řekl Zbyněk Slezák.

Jako o zamotaném a složitém mluví o projektu bobové dráhy také správce němčičského Lyžařského areálu a předseda tamního Sokola Jaroslav Stávek. „Kdyby bobovka fungovala, byla by pro areál velkým přínosem. Ale nevěřím tomu. Chtěli jsme, aby dráhu koupil někdo, kdo je za vodou, ale nenarazili jsme na nikoho, kdo by šel dobrovolně do složitých věcí. Je zde navíc i problém s pozemky, které nejsou dořešené, a s velkými dluhy,“ zmínil Stávek.

Bobová dráha stojí v Němčičkách už od roku 2010. V roce 2011 ji prodal Petr Slezák ve veřejné dražbě společnosti MH Partners, čímž porušil podmínky pro přijetí třináctimilionové dotace z evropských fondů. Bobová dráha tak momentálně chátrá. Bez návštěvníků je totiž už od roku 2013.