Zraněného přepravil vrtulník na urgentní příjem nemocnice do Brna. „Jednalo se o muže středního věku. Na místo jsme posílali leteckou záchrannou službu i pozemní posádku. Muž utrpěl těžká poranění. Po ošetření a napojení na plicní ventilaci jsme jej transportovali letecky na urgentní příjem Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ přiblížila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Co přesně se stalo, zjišťují přímo na místě neštěstí policisté. Podle mluvčího Bohumila Maláška muž při posunování vagónů přišel o ruku. „Pracovníkovi dráhy se při posunování dostala ruka do nějakého úzkého místa a při pohybu vlaku mu to ruku amputovalo. Vše vyšetřujeme a zadokumentujeme. Základní vyšetřovací verze se jeví jako nedodržení bezpečnostních pravidel a předpisů,“ přiblížil Malášek.