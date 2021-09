Po propuštění na svobodu jej oslovili jiní politici. Prý ho varovali, že se proti němu něco chystá. „Byl jsem varován, že se kolem mě budou točit lidé, kteří mě budou chtít zlikvidovat. Že mě budou chtít dostat alespoň do vězení, ať si dávám pozor,“ prohlásil obžalovaný s tím, že se tak nakonec stalo.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že se před více než deseti roky nechal vtáhnout do politických her. Prý byl osloven, aby se podílel na financování kampaně politiků. Dostalo se mu ujištění, že peníze získá zpět, hovořilo se také o přidělování zakázek jeho firmě. Nic z toho se ale nestalo. „Když jsem na ně začal apelovat, byl jsem hozen přes palubu,“ řekl Zbyněk F. Jelikož nesplácel úvěry, kterými podle svých slov financoval politiky, skončil ve vězení.

Zbyněk F. spoluvězni údajně nabídl padesát tisíc korun. Vše mělo vypadat, že podnikatele zabil zloděj přistižený při vloupání do jeho domu. Podle obžaloby si domluvili den a časové rozpětí vraždy. Zbyněk F. v té době kvůli alibi odjel do Prahy na jednání. Najatý vrah ale kontaktoval policii. Ta Zbyňka F. zadržela v hlavním městě.

„Jeho odvolání jsme jako nedůvodné zamítli. Máme za to, že provedeným dokazováním bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaný chtěl poškozeného usmrtit. Jeho usmrcení si objednal u dalšího člověka, domlouval se na konkrétním způsobu i čase,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Případem se nejprve zabýval Krajský soud v Ostravě. Zdeňkovi F. vyměřil dvanáct let žaláře. S tím obžalovaný nesouhlasil a odvolal se k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde ale ve středu se svými argumenty neuspěl.

Před soudem vinu odmítl, naopak se stavěl do role oběti politického spiknutí. Prý sponzoroval volební kampaň místních politiků, kteří jej poté „hodili přes palubu“.

