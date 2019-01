/FOTOGALERIE/ V noci z pátka na sobotu hasiči krotili požár chaty v Habrovanech na Ústecku, při kterém vyhasl život 13letého chlapce a 15letý chlapec byl vážně zraněný. V sobotu se reportéři Deníku vydali na místo tragické události a získali důležité svědectví.

Zvláštní ticho, pochmurné počasí a vlajka vlající do rytmu větru. Tak vypadala atmosféra několik hodin po požáru přímo na místě tragické události. Že tu v noci řádil živel, napověděla ohořelá stavba, kde přišel o život 13letý chlapec. Podle svědkyně, která v pátek okolo 23. hodiny volala hasiče, byl pohled na zuřící požár otřesný.

„Nejdřív jsem vůbec netušila, že hoří chatka. Myslela jsem, že hoří nějaká stáj, protože tu mají koně, tak jsem původně byla odhodlaná tam jít zachránit koně. Začala jsem blikat na projíždějící auto, které zastavilo a ten pán mi řekl, že je v těchto místech chatka. Když jsme k ní přišli, už šlehaly plameny z oken a dveří. Nešlo vůbec nic dělat. Ale to jsme ještě netušili, že je někdo uvnitř," svěřila se pod podmínkou anonymity mladá žena, která byla podle svých slov stále v šoku.

Plameny chatu podle slov svědkyně pohltily rychle, v době příjezdu hasičů už se propadla střecha. Kolem ženy pak proběhl vážně zraněný a polonahý chlapec. Měl namířeno za svým otcem - majitelem chatky, který se v tu dobu měl nacházet v hospodě. „Byl v šoku, tak nevěděli, co povídá. Poté, co přišli k té chatce, zjistili, že v ní ten druhý zůstal,“ řekla svědkyně. To už ale bylo příliš pozdě.

Chlapci měli podle našich informací v chatě spát tajně. Oba doma měli říct, že nocují u toho druhého. Požár pak měl vzniknout od kamen, ve kterých si zatopili. Za jiných okolností obyčejná klukovina si tak vybrala tu nejvyšší daň.