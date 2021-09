Vyšetřovatel požárů stanovil předběžnou výši škody na půl milionu korun a uchráněné hodnoty na jeden milion korun. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na lednici. Osobu, která se nacházela v místě události, odvezli z důvodu potřeby léků záchranáři do nemocnice.

Po lokalizaci požáru, kterou velitel zásahu nahlásil po přibližně 2 hodinách od příjezdu první jednotky, hasiči v dýchací technice dohledávali a dohašovali skrytá ohniska až do ranních hodin. Po likvidaci požáru velitel předal místo události zástupci majitele a nařídil dohlídku nad požářištěm, kterou zajistila místní jednotka.

"Po příjezdu první jednotky na místo události velitel zásahu (VZ) průzkumem zjistil že se jedná o požár domu, který již zasáhl i střešní konstrukci. S postupným dojezdem jednotek z druhého stupně požárního poplachu hasiči do hasebních prací nasadili celkem 4 vodní proudy na třech úsecích," upřesnil tiskový mluvčí hasičů Jakub Sucharda. Dodal, že na jednom z úseků probíhalo hašení střechy za pomoci automobilového žebříku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.