Tak to vypadalo v úterý odpoledne v ulici Interbrigadistů v Přerově, kde začalo hořet v jednom z bytů panelového domu.

Evakuováno muselo být šestnáct lidí, z toho čtyři skončili v péči lékařů - mezi nimi i jedno dítě.

Podle svědků začalo hořet kolem půl druhé odpoledne v bytě ve druhém nadzemním podlaží, který obývá asi osmdesátiletá seniorka.

„Vezl jsem zboží do firmy a viděl, jak z toho vyhořelého okna šlehají plameny. Na místě už byli hasiči a policisté, kteří okolí ohraničili páskami,“ popisoval jeden ze svědků Ondřej Slivka.

Obyvatelé panelového domu líčili, že se byt, ve kterém hořelo, změnil doslova v ohnivé peklo.

Seniorce, která v něm žila, se jen zázrakem nic vážnějšího nestalo. Záchranka ji přesto spolu s ostatními převezla do nemocnice.

„Sousedka má přes osmdesát a zdravotně už na tom není nejlépe. Když jsem klepala na dveře, tak mi otevřela a řekla, že se nic neděje. Přitom byla celá ožehnutá. Šla jsem z domu jako poslední, protože mám mámu ležáka. Všude voda, černo a ten sousedčin byt úplně zničený,“ řekla Hana Zatloukalová, která bydlí v sousedním bytě.





Zachraňovali lidi i zvířata

Dramatické chvíle prožívala se svou maminkou také Jitka Ježková.

„Najednou bylo cítit, jako by se něco pálilo. Z okna se začal valit hustý dým, a tak jsem maminku odvedla do dalších místností. Nakonec jsme obě zůstaly na balkoně, abychom se nenadýchaly zplodin. Hasiči, kteří nás odvedli do bezpečí, zákrok zvládli bezvadně. Zachraňovali z domu i domácí zvířátka, hlavně kočičky, a ptali se lidí, komu patří,“ dodala.

Na místě zasahovaly jednotky z Přerova - profesionální, dobrovolní a drážní hasiči. Požár se jim podařilo rychle zlikvidovat a do bezpečí odvedli asi šestnáct osob, mezi nimi i děti.

„Nebylo vidět na krok, použili jsme termokameru a snažili se co nejrychleji oheň uhasit. Protože se už v hořícím bytě nikdo nenacházel, prozkoumávali jsme ty okolní. Zatímco jsme likvidovali požár, kolegové vyváděli ven obyvatele z vyšších pater domu,“ popisoval náročný zásah jeden z hasičů. Kouř poškodil i některé sousední byty, ale rozsah škod teprve majitelé zjišťují.

Intoxikovaní, včetně dítěte

Podle velitele zásahu Radka Ocelky zachránili hasiči osm osob, z toho byly čtyři zraněny a předány do péče lékařů Zdravotnické záchranné služby. „Lidé byli většinou intoxikováni, mezi nimi i jedno dítě,“ shrnul.

Na místo dorazil přerovský primátor Petr Měřínský a pracovníci magistrátu, kteří zjišťovali, zda někdo z evakuovaných nepotřebuje zajistit náhradní bydlení.

„Zjišťujeme, které byty jsou obyvatelné a pro ty, kteří se nebudou moci vrátit do svých domovů, zajistíme náhradní bydlení. V tuto chvíli máme volnou ubytovací kapacitu v hotelu u zimního stadionu. Počítáme s tím, že tam potřebné prozatím ubytujeme,“ konstatoval primátor.

Příčiny toho, jak k zahoření bytu došlo, nyní zjišťují vyšetřovatelé. Rozsah škod se odhaduje na jeden milion korun.