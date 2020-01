V objektu žili muži s mentálním a kombinovaným postižením. V době tragédie se na místě nacházelo 35 klientů z 39 a také tři pracovníci. Všech osm obětí jsou přitom klienti domova.

Vejprty chtějí, aby se přeživší klienti vrátili zpátky do svého domácího prostředí. "Jsou psychicky poznamenaní tou událostí, myslíme si, že by měli být zpět u nás," uvedla starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). "Máme pro ně postele. Vyhodnotíme v následujících dnech, zda se o ně budeme schopni dlouhodobě starat, pokud ne, požádáme kraj, zda by nám pomohl klienty umístit," dodala.

V domově pro zdravotně postižené vyhořela společenská místnost. Další dvě místnosti jsou lehce prohořelé, ale nejsou zničené. Celý objekt je zakouřený a mokrý. Policie požár šetří jako obecné ohrožení.

Požár ve Vejprtech s osmi oběťmi je druhý nejtragičtější od roku 1990. Nejhorší byl požár v říjnu 2010, kdy v Praze zemřelo devět bezdomovců.