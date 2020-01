Jeden z nejtragičtějších požárů v novodobých dějinách se udál v noci z 1. na 2. listopadu 1984 v ústavu sociální péče v Měděnci na Chomutovsku. Jen několik kilometrů od Vejprt, kde oheň zabíjel v neděli 19. ledna 2020. Tehdy zemřelo 26 klientek ústavu, další utrpěly těžká zranění. Budova dnes již neexistuje, na jejím místě je jen malý památníček upomínající na onu listopadovou noc.

Oheň založila jedna z dívek, tehdy šestnáctiletá Eva. Podpálila skříně a kvůli zamčeným telefonům trvalo poměrně dlouho, než se o události dozvěděli hasiči. Budova neměla nouzové východy a dívky, které v ústavu žily, nebyly většinou schopné pochopit vážnost situace a samy včas utéct.

Lidé z Měděnce dodnes, přestože uběhlo už více než 35 let, nechtějí o nešťastné noci příliš mluvit. Svou roli v tom hraje tragičnost události, ale také to, že se o ni později začala zajímat média a vznikl známý film Filipa Renče - Requiem pro panenku. Tento snímek podle některých tuto tragickou událost poněkud zkresluje.

Na Florenci zahynulo devět lidí

Píše se 27. říjen 2010. V bývalé drážní budově v Praze na Florenci, která byla určena k demolici, přespávali většinou bezdomovci. Kvůli neopatrnému chování jednoho z nich vznikl požár, který měl tragické následky. Zemřelo při něm devět lidí.

Hasiči byli přivoláni půl hodiny po půlnoci. První jednotky dorazily na místo za šest minut – objekt už byl ale zcela v plamenech. Podařilo se vyvést dva mladé lidi, kteří se nadýchali kouře. Jednadvacetiletého muže a 19letou dívku odvezla záchranná služba do nemocnic.

Jak vypadalo spáleniště bývalé drážní budovy na Florenci:

„Tyto osoby nám řekly, že v domě by se měli nacházet i další lidé,“ uvedla tehdy mluvčí pražských hasičů. Zachránit se už bohužel nikoho nepodařilo. Při dohašování požáru byla postupně nalezena těla dalších obětí. Na místě spáleniště se nacházel také mrtvý pes.

Zásahu se tehdy zúčatnilo téměř 200 hasičů ze 23 jednotek.

Požár hotelu způsobila lednička

26. května 1995 došlo k požáru hotelu Olympik v Praze, při němž vznikla škoda 35 milionů korun. Hořet začalo v 11. patře a oheň se schodištěm dostal do vyšších pater. Hasiči na místo dorazili pět minut po tísňovém volání. Na pomoc tehdy přiletěly také vrtulníky, jeden z nich pomáhal zachraňovat lidi ze střechy, další lidé byli například na parapetech budovy.

Příčinou požáru byla nejspíš prachovka či textilie odložená na ledničce, která vzplanula kvůli přehřátí.

Zahynulo osm lidí, šest na místě a dvě Američanky v nemocnici. Dalších 34 jich bylo zraněno, hlavně intoxikací kouřem. Celkově se v budově nacházelo kolem 600 lidí, kteří byli evakuováni.

Neštěstí kvůli nedopalku

Požár v pražském hotelu Eurostars vypukl 20. ledna 2018 a zařadil se mezi nejtragičtější v novodobé historii země.

Oheň vznikl odhozením nedopalku cigarety do vnitrobloku, kde ležely odpadky a bylo nafoukané listí. Následně se požár rozšířil přes dveře do zázemí recepce, do haly hotelu, haly v prvním a druhém poschodí.

Pak zplodiny hoření zasáhly veškeré ubytovací prostory hotelu i únikové cesty. Důvodem snadného šíření a pozdní reakce všech zúčastněných byla vypnutá elektronická požární signalizace.

Podívejte se, jak hasiči zasahovali v pražském Hotelu Eurostars:

Zemřelo pět lidí, kteří se nadýchali zplodinami. Před příjezdem záchranářů jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka. Dvě ženy, dvacetiletá Němka a stejně stará Jihokorejka, později podlehly zraněním v nemocnici. Později pak na Facebook pražských hasičů napsala rodina jednoho z cizinců, který v hotelu v době požáru byl, že muž po dvou měsících na následky požáru zemřel.

Škoda přesáhla dvacet milionů korun.

Usnul s cigaretou v posteli

Velkou tragédií skončil také požár ubytovny v Brně-Bystrci, ke kterému došlo 3. března 2004. Muž kouřil na pokoji a s hořící cigaretou usnul v posteli. Následný požár se velmi rychle rozšířil a ubytovaní lidé museli vyskakovat z oken. K zásahu tehdy vyjelo devět jednotek hasičů, Ti evakuovali téměř 60 osob.

Čtyři lidé nepřežili. Mezi nimi byla žena, které se v poslední chvíli podařilo zachránit své dvě děti. Když se však vracela pro svého přítele, nadýchala se zplodin a uhořela.

Viník požáru byl odsouzen na tři roky podmíněně. Celková škoda přesáhla osm milionů korun.

Další požáry, které měly tragické následky najdete v naší infografice: