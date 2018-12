Jižní Čechy - Pokles teploty ve středu večer změnil v mnoha místech kraje silnice na kluziště. Přibývají nehody a jsou místa, kde se kolony pohybují jen velmi pomalu, nebo i stojí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Policie hlásí náledí na Strakonicku na hlavním tahu mezi Skočicemi a Drahonicemi, a to v délce 1,7 km. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Kolem 19. hodiny se srazila dvě auta na hlavním tahu v centru Lišova na Českobudějovicku.



U Drahonic na Strakonicku před 19. hodinou auto skončilo na boku ve stoce. Podle policie je jeden jízdní pruh uzavřen a komplikace lze očekávat zhruba do 22. hodiny.



Zhruba v 18.40 hodin v Táboře v ulici Na Parkánech byl jeden jízdní pruh uzavřen po nárazu auta do budovy.



Náledí policie také hlásí v Kozmickém kopci, mezi Kozmicemi a Křečí na Táborsku. Jedná se o zhruba kilometrový úsek, kde stojí kolona aut.



Na Kanclovském mostě u Jindřichova Hradce ve směru na Pelhřimov narazilo auto do svodidel, Podle řidičů je zde silnice jeden led.



Kolona také stojí v kopci u Jilmu na Studensku.