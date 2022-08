Jaké je léto pro celníky? Máte ho náročné, nebo je to spíš okurková sezona? Já bych řekla, že je náročné, a to hlavně kvůli cestování. Největší pohyb cestujících máme na letišti v Pardubicích. Ale lidé nás potkají všude, na silnici, na letišti, když potřebují vyclít zásilku, tak na celnici.

Máme dobu dovolených. Vědí už lidé, co si mohou a nemohou přivézt ze zahraničí?

Myslím, že veřejnost už nějaké povědomí má. Ptala se mě paní, zda udělala dobře, když na dovolené nekoupila výrobky z mušlí. V Tunisku holčička prodávala mušle a výrobky z nich. Paní už věděla, že nesmí mušle dovážet, tak si nic nekoupila, ale peníze dívce dala, protože jí ji bylo líto. Dotyčná paní chtěla jen ujistit, že udělala dobře. Ano, udělala.

Mušli si od moře dovézt tedy nesmím?

Mušli si dovézt můžete, ale pokud víte, o jaký druh se jedná a máte na dovoz příslušná povolení. Mnoho ohrožených druhů je chráněno mezinárodní Úmluvou CITES. Jedná se o úmluvu o obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Zde je vše jasně specifikované, co je ohrožené zvíře nebo rostlina. CITES má tři okruhy. První stanovuje přísně chráněné živočichy, jako jsou velké kočkovité šelmy, ještěři, mořské želvy, vybrané druhy papoušků a některé druhy kaktusů a orchidejí. Obchod s nimi je zakázaný. Druhou kategorií je obchod možný se speciálním povolením, které vydává strana vývozu i dovozu. Sem patří i mořští živočichové, mušle a korály, různé druhy želv, masožravé rostliny, ženšen a některé druhy sukulentů a orchidejí. Do třetího okruhu patří živočichové a rostliny, u nichž dovoz a vývoz možný je, ale pouze se speciálním povolením dané země. Zákaz dovozu se vztahuje nejen na živé exempláře, ale také na vycpaniny třeba kočkovitých šelem nebo sloní kly. A pozor i na čínskou medicínu, která může obsahovat části sloních klů nebo vzácné rostliny.

Oblíbeným suvenýrem je také alkohol. Ten je také omezený?

Jedna lahev alkoholu je v pořádku, ale zase to má své podmínky. Ze zemí mimo Evropskou unii si můžete dovézt litr alkoholického nápoje s 22 procenty alkoholu nebo dva litry destilátů a lihovin, aperitivů vyrobených z vína nebo alkoholu, tafia, saké s méně než 22 procenty alkoholu, čtyři litry nešumivého vína a 16 litrů piva. U tabákových výrobků je to deset krabiček cigaret nebo sto doutníků, pokud jeden doutník váží méně než 3 gramy. Pokud váží více, pak jen 50 kusů. Sypaného tabáku ke kouření je dovoleno dovézt 250 gramů.

Pokud překročí lidé povolené množství, jaký je další postup?

Zpravidla se zboží dovážené nad limit zajistí, propadne státu a zničí na náklady toho, kdo zboží převážel. Nelze to však říci paušálně. Jiná specifika má letiště, kde je možno zboží doclít. Jinak se na nadlimitní zboží bude pohlížet při kontrole na silnici. Pokud nepřihlásíte nadlimitní zboží na letišti a projdete zelenou zónou a celník kontrolou zjistí větší množství alkoholu nebo tabákových výrobků, tak zboží zajistí. Následuje správní řízení a posléze zničení zboží. Pokud cestující projde zónou červenou k proclení, nadlimitní zboží se mu vyclí, zaplatí clo a spotřební daň. Bavíme se o zboží pro osobní spotřebu, třeba čtyři litry whisky nebo tři kartony cigaret, ne plný kufr cigaret. Tabák a alkohol neznámého původu se zajistí a zničí vždy. To jsou případy, kdy se alkohol nebo cigarety najdou v autobuse nebo autě a nikdo se k nim nepřihlásí.

Pokud lidé přivezou ze zahraniční lastury nebo rostliny, co s tím uděláte?

Tyto věci předáváme ministerstvu životního prostředí.

Pamatujete si na nějaký kuriózní případ dováženého zboží?

Spíše pašovaného zboží. Kolegové při kontrole na silnici I/35 objevili v autě cizince tygří kostru. Je to už několik let nazpět.

Práce celníků je plná překvapení, že?

Je to tak. Překvapení čeká na silnici, překladišti i v kufrech cestujících. Kolegové neví, co je čeká, když otevřou nákladní prostor kamionu nebo kufr auta. Kolikrát jsou nejen v kamionech ukryté různé věci. Ne vždy se jedná o úmysl, ale může i selhat lidský faktor, doklady ke zboží jsou omylem vyměněné s jiným nákladem.

Sleduje se i hodnota dovezených věcí?

Cestující do 15 let si může dovézt zboží v hodnotě do 200 euro. Do této hodnoty je zboží osvobozeno od cla. Dospělí mají limit 430 euro, což je už docela dost. Pokud by zboží přesáhlo hodnotu, tak do 700 euro se dá vyclít za paušální clo 2,5 procent. V zemích Evropské unie není hodnota omezená. Z Německa do Čech si můžete dovézt zboží v jakékoliv hodnotě. Připomínám, že výjimka jsou výrobky podléhající spotřební dani.

Zabavené zboží likvidujete kde?

V Prachovicích jsme teď likvidovali zabavený tabák a v čističce odpadních vod v Hradci Králové skončil alkohol. Pardubický celní úřad má celní sklady v Klášterci nad Orlicí. Tam je možné dovézt zabavené zboží z celé republiky. Po zajištění zboží následuje správní řízení, kde může být rozhodnuto o propadnutí zboží. Potom dojde na jeho likvidaci, mluvíme například o padělcích značkového oblečení nebo lihu neznámého původu.

Zdroj: Celní správa

Často se lidé ptají, proč se padělky nevyužijí dál.

Vlastníci ochranné známky dávají většinou návrh na likvidaci a my to nemůžeme změnit. Likvidace je totiž nejlevnější řešení. Odpárávat značky nebo přešívat oblečení nesmí být dražší než náklady na likvidaci.

Co je nejčastější problém při vašich kontrolách?

Lidé by si nyní měli dávat pozor na dovoz pohonných hmot ze zahraničí. I ty spadají pod spotřební daň a nemohou si dovézt z Polska, kde je levnější nafta, plnou nádrž a ještě pět kanystrů navíc. Takže si tam natankujeme plnou nádrž a do kufru si dáme už jen jeden dvacetilitrový kanystr s naftou. Poveze-li si někdo domů plnou nádrž nafty a pět kanystrů v kufru a narazí na celní kontrolu, my čtyři kanystry zajistíme. Pak se nevyhne správnímu řízení a propadnutí majetku státu.

Soudí se s vámi lidé o zabavené věci?

Zpravidla využijí svého práva na odvolání proti rozhodnutí a k soudním sporům dochází v případech, kdy se jedná o velké množství zabaveného zboží.

Při práci vám pomáhají psi. Jsou běžným společníkem celníků?

Běžně je s námi lidé potkají ve službě. Pardubický kraj má jedno specifikum, že naši psi pomáhají celníkům a nejen jim v celé republice. Psi jsou cvičení na vyhledávání osob, tabákových výrobků, drog, zbraní, alkoholu, bankovek. Máme i psy cvičené na covid, kteří odhalí nakaženého člověka. Psy obranáře využíváme při zákrocích s policií nebo při exekucích. Tento pes brání celníka, svého pána, je i donucovacím prostředkem při zastavení útočníka. V kraji máme devět psů a jsou to naši potřební společníci.

Jak dlouho trvá výcvik psa pro práci s celníky?

Asi půl roku. Psi dostáváme jako štěňata a bereme je až do tří let. Nemáme vybranou rasu, využíváme vlčáky i křížence. Největší úspěch psa, co si vzpomínám, byl nedávný nález 15 kilogramů marihuany. Ta byla zakopaná v plastovém sudu v zemi. Běžně odhalují drogy, léky, tabákové výrobky.

Jsou celníci při kontrolách přísní?

Myslím si, že nejhodnější úředník je celník. Říká se to o nich, ale samozřejmě v rámci svých kompetencí jsou přísní. Řekla bych, že jsme ale lidští.