Na domech a veřejných místech v dotčené oblasti lidé začali vylepovat plakáty s výrazným varováním: „POZOR, NEBEZPEČNÉ NÁVNADY!“ Iniciativu rozpoutala jedna z obyvatelek Jižního Města, která působí v několika neziskových organizacích pomáhajícím psům a štěňatům. A právě její fenka Zuběna byla jednou z obětí.

„Jedná se o rybářský háček se silonem, na kterém je umístěná návnada, buď nějaký sýr nebo nějaký špek, nevíme, zda jsou otrávené,“ píše se v letáku. Pejskařka radí, aby lidé za nit netahali: „Háček by se zasekl psovi v krku a rozsekl mu jícen. Silon držte, aby se neposouval dál (dopředu ani dozadu) a okamžitě jeďte na veterinu!“

Zuběna se po výplachu žaludku a infuzích pomalu zotavuje, už se z veterinární ordinace přesunula domů. Avšak na sociálních sítích se objevil komentář, podle něhož minimálně jeden pes kvůli neznámému pachateli nepřežil, byť informaci o otrávených návnadách nepotvrdila ani radnice.

Nejhorší tvor je člověk

„Městská část vyzývá občany, aby se v případě, že ví o věci cokoliv bližšího či mají podezření ohledně možného pachatele, obrátili na Policii ČR,“ uvedla Anna Kočicová, mluvčí Prahy 11. „Pokud návnadu najdete, kontaktujte Policii ČR a do jejího příjezdu návnadu pohlídejte. Policie následně návnadu zajistí, projde okolí a vše zaeviduje,“ dodala Kočicová.

Mezitím se v případu angažuje podle facebookových reakcí čím dál víc vyděšených majitelů a majitelek psů. Čtyřnohé miláčky raději venčí na vodítku a s náhubkem, i když ani to občas nepomůže proti tomu, aby psi návnadu nesežrali.

Nebezpečné návnady se našly například v ulicích Mejstříkova nebo Bajkonurská. Lokalit však přibývá, navíc organizátorka pátrání si stěžuje, že někdo vylepené plakáty strhává. „Je to pro mě noční můra,“ přiznala jedna z dalších pejskařek z nedalekých Petrovic ve facebookové diskuzi. Ostatní spílají tomu, kdo na Hájích ubližuje zvířatům: „Šmejd! Nejhorší tvor je člověk! Narvat to do tlamy jemu!“