Cizinec, kterého o víkendu zadrželi pražští policisté, chtěl podle premiéra Petra Fialy (ODS) zapálit autobusy pražského dopravního podniku. Fiala to v pondělí 10. června uvedl na tiskové konferenci po setkání Bezpečnostní rady státu. Muži hrozí za teroristický útok až doživotní trest.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Policisté vyhlásili minulý pátek pátrání po muži z jižní Ameriky s tím, že může být nebezpečný. O víkendu se jim ho podařilo zadržet.

Ještě během sobotního večera pak policie posílala bezpečnostní opatření na veřejných místech v Praze. Zejména pak na autobusových nebo vlakových nádražích či v nákupních centrech a dalších místech se zvýšenou koncentrací osob.

V souvislosti s událostmi v pondělí 10. června vystoupil po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a policejní prezident Martin Vondrášek.

Na tiskové konferenci potvrdili, že dopadený muž se pokusil zapálit autobusy MHD v Praze 9, žhářský útok však nedokonal a muž byl následně zadržen. Na šestadvacetiletého cizince byla dnes soudem uvalena vazba. Za teroristický útok mu hrozí podle policejního prezidenta až výjimečný trest včetně doživotí.

Podle premiéra republiky Petra Fialy (ODS) jde o součást hybridní války a za útokem nejspíše stojí Rusko. Rakušan doplnil, že je pravděpodobné, že podobné útoky se mohou vyskytovat napříč Evropou a Česká republika je jedním z možných cílů. Zároveň však uklidnil veřejnost, že další bezprostřední nebezpečí lidem nehrozí.

„Byli jsme zvyklí, že ruské útoky byly převážně hybridní, koncentrovaly se na IT infrastrukturu. Nyní se dostáváme do fáze, kdy se to může týkat i fyzických objektů," dodal Rakušan.