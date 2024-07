Natálie Tvrdíková dnes 12:04

Začalo to nevinně, ale skončilo hrozivě. Neznámý mladík ukrajinské národnosti se v baru připojil ke skupince přátel a vše probíhalo klidně. Alespoň do okamžiku, než se partička zapletla do potyčky s jiným mužem. Toho nový člen skupiny znenadání udeřil tak silně, že muži poškodil mozek. Toho čeká několikaměsíční léčba.