Soud v kauze Bereta týkající se vynášení informací z trestních řízení uložil pražské státní zástupkyni Dagmar Máchové tři roky a čtyři měsíce vězení. Soukromého detektiva Igora Gáboríka poslal do vězení na tři roky, policistu Radka Holuba potrestal dvouapůlletým vězením. V případu čelí obžalobě ještě celník Pavel Šíma a Gáboríkův spolupracovník Vladimír Zmrhal, oběma soud uložil podmíněné tresty. Dnešní rozhodnutí není pravomocné, obžalovaní se proti němu mohou odvolat.

Soud, soudce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Šímu Okresní soud pro Prahu - východ potrestal tříletou podmínkou s odkladem na pět let, Zmrhala roční podmínkou s tříletou zkušební dobou. Všem obžalovaným dnes soud uložil i peněžité tresty. Gáborík by měl zaplatit 200.000 korun, Holub a Máchová 150.000 korun. Šíma 100.000 korun a Zmrhal 40.000 korun. Gáboríka, Šímu a Holuba navíc potrestal i zákazy činnosti.

"Šlo o přátelské vztahy, které pro nás překročily v rámci poskytovaných laskavostí a protislužeb hranice trestnosti," řekl předseda trestního senátu Michal Matouš.

Máchová, Holub a Šíma podle obžaloby poskytovali Gáboríkovi neveřejné informace z trestních řízení. Gáborík a v jednom případě i Zmrhal je podle spisu předávali dál, například klientům Gáboríkovy společnosti, která se zaměřovala na detektivní služby a poradenství. V některých případech za to podle obžaloby od klientů společnost inkasovala peníze.

Máchová u soudu opakovaně odmítla, že by Gáboríkovi, se kterým měla přátelský vztah, za úplatu vyzrazovala informace. Nepopřela, že s ním o některých věcech mluvila, zdůraznila však, že žádná z informací, o kterých se s Gáboríkem bavila, neohrozila trestní řízení. Obžalobu v minulosti odmítl také Zmrhal.

I Holub v závěrečné řeči popřel, že by Gáboríkovi předal jakoukoli informaci, která by mohla řízení ohrozit. Gáborík policistovi, který pracoval v tehdejším protikorupčním útvaru, podle jeho slov nosil poznatky o možné trestné činnosti. Šíma odmítl, že by přijal jakýkoli úplatek, s Gáboríkem podle něj celní správa spolupracovala jako s informátorem. Podle soudu se ale prokázalo, že Gáborík nebyl informátorem ani celní správy, ani policie.

Gáboríka soud potrestal za zneužití pravomoci úřední osoby ve formě návodu, podplacení, neoprávněný přístup k počítačovému systému a porušení tajemství listin. Máchovou, Holuba a Šímu odsoudil za zneužití pravomoci a neoprávněný přístupu k počítačovému systému, Šímu a Máchovou navíc za přijetí úplatku. U Zmrhala změnil právní kvalifikaci, místo podílnictví ho odsoudil za legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která kauzu dozoruje, navrhla v závěrečné řeči pro Gáboríka čtyři roky vězení. Holubovi, Šímovi a Máchové navrhla tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Pro Zmrhala chtěla peněžitý trest.

Pokud by byla Máchová odsouzena pravomocně, její funkce státní zástupkyně by zanikla. Podmínku bezúhonnosti pro příslušníky bezpečnostních sborů by nesplňovali ani Holub a Šíma.