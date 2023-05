O tom, čeho se po rozlučkové oslavě k ukončení tábora 12. července 2019 v noci dopouštěl tehdy 18letý Pavel P. nejprve u ohně a poté v chatce, nepanují zásadní pochybnosti; souzený muž se i přiznal. Trvá však na tom, že na jeho čin nelze pohlížet tak přísně, jak to státní zástupce Aleš Postupa napsal do obžaloby.

Omluva i splátka odškodnění

Pokud by nyní 22letého obžalovaného, kterého do jednací síně přišla podpořit matka, trestní senát v čele s předsedou Jiřím Wažikem uznal vinným ve smyslu obžaloby, za znásilnění dítěte mladšího 15 let by mu hrozil trest odnětí svobody v rozpětí od pěti do dvanácti let. Obhájce David Černecký se podle všeho bude snažit dosáhnout uplatnění mírnější právní kvalifikace. Mimo jiné zdůraznil, že klient odmítá žalobcův argument, že by využil dívčiny bezbrannosti.

Zmocněnec poškozené Tomáš Bejček dále uplatnil nárok na odškodnění nemajetkové újmy ve výši 300 tisíc korun. K tomu advokát Černecký uvedl, že klient již začal se splácením: ráno před zahájením hlavního líčení poslal na její bankovní účet 30 tisíc korun. „Podle svých možností,“ poznamenal Černecký.

Nynější obžalovaný, kterého od poškozené dělí věkový rozdíl čtyř let, nepopírá, že tehdy pochybil. „Moc mě to mrzí; rád bych se omluvil,“ konstatoval v jednací síni. „Jsem ten starší, měl jsem tomu zabránit: zamezit, aby se nic nestalo,“ kál se. Připustil, že si tehdy dal asi tři piva – to však podle něj nebylo množství, které by jakkoli mohlo ovlivnit jeho chování. Slova omluvy také vyslovil na adresu hlavního vedoucího, jímž byl přistižen přímo při činu. „Protože on z toto má také problémy,“ vysvětlil.

Šéf tábora prý tehdy situaci řešil stručně ručně – poškozená zřejmě dodnes cítí jako křivdu, že facku dostala i ona – a s mladíkem, který zklamal jeho důvěru, přestal komunikovat. Policie se věcí začala zabývat až s tříletým odstupem. K dispozici je ale řada snímků, elektronických koláží i videí z mobilů i sociálních sítí, jež tehdy táborníci pořídili. K dispozici jsou také přepisy elektronické komunikace obou aktérů po řešené události.

„Mně to na jednu stranu přijde mega-roztomilý – a na druhou stranu pedofilní,“ citoval například soudce Wažik jednu pasáž. A k objasnění vztahů, které tehdy na táboře panovaly, si soud pozval šestici svědků.

Svou roli sehrál alkohol

Pavel P. v jednací síni představil příběh letní táborové lásky, která přerostla za hranici zákona. Dívku, která figuruje v kauze jako poškozená, poznal na táboře už předchozího roku – to se prý ale nijak zvlášť nebavili. Osudného léta – na táboře, který trval od 29. 6. do 13. 7. 2019 – se ale sblížili: hodně času trávili spolu a povídali si. Občas se prý vzali za ruce a výjimečně došlo na polibek.

Situace se změnila po diskotéce na závěr tábora. Mohlo být zhruba půl hodiny po půlnoci, táborníci se už rozešli do chatek, když on se s poškozenou posadil k ohni. Že by byla zjevně opilá, jak vypovídá ona sama, když mluví o tom, jak si holky z chatky koupily víno, rum a ještě další alkohol, přičemž ona dostala ještě navíc napít u kuchařek (její stav ostatně zachycuje i video natočené kamarádkou)? Toho si podle svých slov nevšiml; údajně se nemotala a mluvila „normálně“. Pach alkoholu prý necítil ani při polibcích.

Nepopírá, že dívku, jejíž věk znal, osahával přes oblečení. Pak se přesunuli do chatky, kde byl ubytován; tam už mu prsty měly vklouznout i pod její kalhotky. A mezi oběma aktéry, kteří už byli přinejmenším částečně vysvlečeni, došlo na praktiky orálního sexu. „Zanechal toho, když do chatky vstoupil hlavní vedoucí,“ uvedl žalobce Postupa. Souzený mladík nicméně trvá na tom, že dál zajít ani nemínil. „Určitě to k souloži nesměřovalo,“ prohlásil. „Na to bych nepřistoupil.“

Jenom jsem ležela na zádech…

Dnes již 18letá poškozená, tehdy školačka z oddílu nejstarších dětí (ten obžalovaný nevedl, měl na starost mladší svěřence), to ale odmítá. „Co se stalo, jsem nechtěla – a nedala jsem k tomu souhlas,“ zdůraznila i soudu. Svědčila prostřednictvím videokonference z jiné místnosti; požádala totiž, aby se s obžalovaným vůbec nemusela potkat.

Připustila, že osudné noci, již má spojenou i s výpadky paměti, se opila. Hodně. „Bylo mi špatně, všechno se mi motalo, měla jsem otupené smysly a moc jsem nedokázala vnímat okolí,“ vypověděla u soudu. Míní, že tehdy vlastně jen pasivně ležela a pořádně si neuvědomovala, co se děje, takže se ani nebránila. Vlastně ani neví, jak se stalo, že byla bez oblečení.

Obžalovaný však nabídl jiný obrázek. „Co si vybavuju, normálně reagovala. Zeptal jsem se, jestli to chce, a podle mě řekla, že jo. Probíhalo to podle mě samovolně, byli jsme k tomu takoví uvolnění,“ řekl Pavel P. v soudní síni. A ve svlékání prý byla iniciativní právě ona… Poškozená si to nemyslí. „Jednak jsem to nechtěla, jednak neumím moc rozepínat kalhoty střízlivá – natož opilá. Já se podle mého názoru nesvlékala. Co si pamatuju, tak jsem nedala souhlas, ale ani se nebránila. Nevyvíjela jsem aktivitu a nedělala nic, co by si mohl vyložit, že jsem to chtěla: já jsem jen ležela na zádech,“ shrnula svůj pohled.

Kontakty ještě po táboře

Oba se nicméně shodují, že se několikrát sešli ještě po skončení tábora (dokonce u něj dívka jednou přespala; to však „k ničemu nedošlo“). Spíš však byli v elektronickém kontaktu. Ten utnula vyčítavá konverzace završená hlasovou zprávou, z níž adresát usoudil, že odesílatelka byla notně podnapilá. „Opila jsem se s kamarádkami,“ potvrdila poškozená u soudu. „Pak jsme se vídat přestali – a dopadlo to takhle,“ poznamenal Pavel P.

Poškozená u soudu uvedla, že asi po půl roce se chtěla svěřit matce. Couvla ale, když ta začala mluvit o policii. „Myslela jsem si, že bych mohla mít problémy, protože jsem byla opilá,“ vysvětlovala. Až s odstupem pak využila nabídku učitelky, která svým svěřencům dala příležitost přijít si promluvit, když je něco trápí. Společně pak šly událost nahlásit na policii – a hodně se jí pak ulevilo. Poškozená uvedla, že je v péči psycholožky, potýká se s bolestmi břicha psychosomatického původu; zmínila i potíže v sexuální oblasti.