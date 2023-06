Byla to autorita, ale i kamarád. To v pátek 30. června řekla jako svědkyně v jednací síni paní Veronika z Prahy 6 o léčiteli, za kterým pravidelně dojížděla do Kutné Hory. Jeho loňskou vraždu projednává již od dubna Městský soud v Praze. A ještě bude pokračovat: další jednání nařídila předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová na druhý červencový týden.

Kauza zubařky souzené pro vraždu léčitele (4. května 2023). | Video: Milan Holakovský

Obžalovanými jsou dvě členky komunity jež se kolem něj vytvořila: zubařka z Kutné Hory, která v případu figuruje i jako léčitelova partnerka, a bývalá pedagožka z Prahy. Právě v jejím bytě muž zemřel poté, co mu zubařka poskytla utišující léky a pomocí skalpelů způsobila způsobila dvě krvácející zranění. Obě se hájí tím, že muži jen pomohly spáchat sebevraždu – odejít z tohoto světa si sám přál. Nepřímo to v jednací síni naznačila i páteční svědkyně: „Už v roce 2018 mi poslal SMS zprávu, ze už to ‚nedává‘ a lidi jsou zlí,“ uvedla paní Veronika na léčitelovu adresu. Přímo „odchod z tohoto světa“ prý ale nezmiňoval.

Slovy o autoritě i kamarádství přiblížila svědkyně právě osobnost léčitele, kterého sama poznala jen z dobré stránky. Poté, co loni na počátku října zemřel za prazvláštních okolností bytě jedné ze svých nejvěrnějších stoupenkyň na pražských Hájích a pozvolna se začaly objevovat zvěsti, které ho charakterizují jako manipulátora, násilníka a tyrana, pro svědkyni to bylo velké překvapení.

Ona ho znala jako vlídného a velmi inteligentního člověka - z pravidelných nedělních sezení, za která platila pětistovku. Dojížděla na ně asi deset let a vybudovala si k němu důvěru. „Když vám někdo desetkrát dobře poradí, po jedenácté mu už věříte,“ poznamenala svědkyně, která původně léčitele kontaktovala kvůli problémům s otěhotněním. Mimochodem – to se podařilo.

Jako příklad dobrých rad připomněla svědkyně zejména doporučení týkající se výživy. „Koktejly piju doteď – výborné,“ konstatovala. A sama měla pocit, že cítí přísun energie, i když léčitel pracoval s jiným člověkem. To bylo tak: ve skupině lidé seděli, jeden člen komunity stál a on mu držel ruce na břiše a na zádech. I v těchto chvílích, kdy ona jen seděla, energii vnímala.

Sama svědkyně se ve vztahu s léčiteli dále nedostala, ale ví, že někteří členové, a zejména členky komunity k němu měli podstatně blíž. A dokázal je ovlivňovat tak, že nebylo třeba příkazů. „Vysvětlil vše tak, že ten člověk sám dospěl k tomu, co bude nejlepší. Někteří k němu přistupovali až s poníženým přístupem. Chtěli slyšet jeho názor; vysloveně soudcovský,“ řekla svědkyně.

„Ale já od něj nikdy necítila nátlak,“ připomněla, že i když se stalo, že jeho doporučení nerespektovala, nikdy na ni třeba nezvýšil hlas. A nějaký „trest“ za neposlušnost? Kdepak, nic takového. Ovšem ostatní lidé prý byli tím vděčnější, čím víc byli pod tlakem. Mělo to souviset s energií.

Až zpětně si prý vybavuje, že rozhovory, které se při skupinových sezeních odehrávaly, asi nebyly tak nevinné jak si tehdy myslela. „Bylo tam plno témat. Taková zasazená semínka, jestli to vyroste,“ naznačila svědkyně. Dnes vnímá, že i takto se dařilo odhalovat lidi lehce manipulovatelné, které bylo možno „odseknout“ od rodiny a jejich zázemí – a bez této opory snáze ovládat.

Shodou okolností právě v pátek představil Český rozhlas výsledky pátrání svých reportérů po dění ve skupině kolem léčitele. Se zjištěními, který se podařilo získat – a jež jsou v souladu v výpověďmi, které zaznívají v jednací síni – se tým veřejnoprávního rozhlasu nerozpakuje hovořit o sektě s autoritativním vůdcem, který zcela ovládl myšlení svých příznivců, a zmanipuloval tak jejich životy. Vlastně jim nařizoval vše, co souviselo s jejich osobním a pracovním životem, odstřihl je od jejich nejbližších včetně rodin.

Radiožurnál také v souvislosti s touto kauzou v pátek vyrukoval s tím, co se dosud šeptalo a středočeská policie odmítala prozradit cokoli konkrétního. Kriminalisté prošetřují dvě úmrtí po náročném rituálu a kolektivním psychickém nátlaku v rámci sekty: jeden muž měl zřejmě spáchat sebevraždu, další prý zemřel po několikadenním bití dřevěnou tyčí do ledvin, hýždí i hlavy, což ho údajně mělo vyléčit ze sexuální promiskuity a pedofilních choutek. To vše mělo souviset s rituálním pobytem skupiny osob v lese pod hradem Český Šternberk, kde se prý skupinka léčitelových věrných zdržovala loni v srpnu nahá.

Mluvčí Středočeské policie Vlasta Suchánková potvrdila, že oběma úmrtími se kriminalisté zabývají. Případ údajné sebevraždy zůstává ve stadiu prošetřování, kdy policie stále čeká za zadané znalecké posudky. Druhá kauza je vyšetřována jako podezření z ublížení na zdraví s následkem smrti. I její šetření také pokračuje.

I tomu měla slyšení svědkyně co říci, protože k Českému Šternberku vezla z Kutné Hory skupinu lidí. Kromě toho jela i dvě další auta. Víc však svědkyně neví. Sice slyšela debatu na okraji lesa, ale v rámci komunity se tam řešily věci, kterým nerozuměla. „Celý to bylo prostě divný,“ poznamenala.

Ji prý léčitel nejspíš potřeboval použit jen jako řidiče. Míní že ostatní tam byli vyslaní proto, aby vytvořili nátlak na jinou skupinku členů komunity, která už v lese „kempovala“.

Na otázku státní zástupkyně Jany Murínové svědkyně uvedla, že divné jí bylo bylo už to, že se vyjíždělo v deset večer a skupinka z aut zůstala na silnici. Rozmlouvala s lidmi, kteří zůstávali v lese, aniž se setkali. Když se pak léčitele ptala, o co šlo, řekl jí, že se tím, nemá zabývat.

Tahle výprava se prý odehrála loni v létě; patrně právě v srpnu. Když se pak svědkyně po říjnové smrti léčitele dozvěděla, že je mrtvý i muž ze skupiny „kempujících“, došlo jí, že to může mít souvislost. „Pochopila jsem, že se tam muselo něco stát – ale co, to nevím,“ vypověděla. Nic bližšího už uvést nemůže: „Já když přijela, všichni byli zdraví, živí a oblečení.“