Soud ke kauze Čapí hnízdo pokračuje: Podpisy mohly být Babišovy, uvedl znalec

ČTK

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Projednávání kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová, v pondělí 19. prosince pokračuje u Městského soudu v Praze. V plánu je výslech znalců, po nich by měly přijít na řadu doplňující výslechy obžalovaných. Hlavní líčení je nařízené do čtvrtka, pokud bude během týdne ukončeno dokazování, mohly by strany začít přednášet závěrečné řeči.

Soud s Babišem v kauze Čapí hnízdo 19. prosince 2022. | Video: Deník/ Radek Cihla