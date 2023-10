Na špek podvodníkovi skočil muž z Prahy, který uvěřil, že ho kontaktovala známá americká herečka Scarlett Johansonn s nabídkou na koupi její fanouškovské karty za tisíce dolarů a se slibem, že mu každý měsíc přijde pět tisíc dolarů měsíčně. Muži skutečně přišla karta s pěti miliony dolarů, bylo ji však za tisíce nutné odblokovat. A tak muž přišel postupně o 200 tisíc korun.

Scarlett Johanssonová. | Foto: Profimedia

Děvětačtyřicetiletého muže kontaktovala počátkem května přes WhatsApp žena, která se představila jako známá americká herečka Scarlett Johansson.

Žena mu slíbila, že pokud si koupí její fanouškovskou kartu za dva a půl tisíce dolarů, bude na oplátku každý měsíc dostávat pět tisíc dolarů. Poškozený muž uvěřil, půjčil si peníze a poslal je na daný účet.

„S herečkou dál komunikoval a po nějaké době mu skutečně objednaná karta přišla, společně s kartou kreditní od nejmenované banky. Muž zjistil, že na kreditce je necelých pět milionů dolarů, a tak se pokusil opakovaně převést dvacet tisíc dolarů na svůj účet. Peníze mu však nedorazily. Nepochodil ani v případě snahy uhradit kreditní kartou své nákupy. Ba co víc, nejmenovaná banka mu tuto kartu zablokovala a poškozený byl tak nucen poslat tisíc dolarů právnímu zástupci herečky, aby mu byl účet odblokován," sdělil k případu policejní mluvčí Jan Rybanský.

Stejná situace se opakovala několikrát. I když poškozený muž platit kartou nemohl a peníze na účet nechodily, opakovaně posílal tisíce dolarů na její odblokování prostřednictvím BITCOINMATu. Podle odhadu poslal kolem sto padesáti tisíc korun.

Scarlett Johansson a Colin JostZdroj: Profimedia

Muž s údajnou herečkou stále komunikoval až do poloviny srpna, kdy se domluvili, že za ní přiletí do New Yorku. A tak si nadšený fanoušek koupil letenky. Obratem mu ale bylo sděleno, ať nikam nelétá, protože si to zástupce herečky nepřeje. Letenky tedy muž musel stornovat a přišel tím o více než deseti tisíc.

Aby toho nebylo málo

Podvedený muž se z podovodu nepoučil a měsíc poté si v aplikaci TELEGRAM na internetu všiml inzerátu, který nabízel výhodné krypto investování se ziskem necelého půl milionu korun a vkladem patnácti stokorun. Rozhodl se tedy kontaktovat inzerenta.

„Ten mu poradil, aby si do svého mobilu stáhnul potřebnou aplikaci TRUST WALLET, a jejím prostřednictvím pak poslal zmiňovaných patnáct set korun. Po provedené transakci ho inzerent, kontaktoval s tím, že pokud chce zmiňovaný půl milion vybrat, musí ještě uhradit několik poplatků souvisejících s převodem. Poškozený tímto způsobem poslal necelých deset tisíc korun. To však inzerentovi nestačilo a chtěl po poškozeném zaplatit další poplatky. Muž však další finance již neměl, a proto kontaktoval svou banku, zdali se nestal obětí podvodu, což mu pracovníci banky potvrdili," dodal Rybanský.

Po této další nemilé zkušenosti se podvedený muž obrátil na policii a oba případy ji nahlásil. Uvedl, že vůbec netušil, že by se v obou případech mohlo jednat o podvod a všemu věřil. Svým jednáním se bohužel dostal do dluhů

Oba případy jsou v tuto chvíli prověřovány pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.