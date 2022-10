Po návštěvě Moláčkové zůstala zlatnice mrtvá. Policisté se o činu dozvěděli až druhý den. A začali skládat, jak mohla žena zemřít. Na Moláčkovou se zprvu jako na hlavní podezřelou nezaměřili. Zatím…

Kriminalisté zjistili, že vrah svou oběť udeřil do hlavy a vložil jí do úst dva roubíky, přes hlavu přitáhl igelitový sáček, který jistila utažená a zastřižená kravata. Další rány nalezli lékaři na rukou napadené.

V době vraždy byla ve vedlejší místnosti bytu i stará, těžce nemocná a imobilní matka oběti. Ta se dovolala pomoci až druhý den. Život této ženy se tak podle lékařů ocitl v ohrožení diabetickým kómatem a dalšími komplikacemi.

Rok ve vazbě

Postupně se vyšetřovatelé víc a víc zaměřovali právě na Moláčkovou a nakonce ji zatkli na podzim 2014. V bytě prokazatelně byla v době, kdy žena zemřela a navíc měla finanční problémy. Když ji pak dávali do policejní cely, nevšimli si, že v botách měla skrytou žiletku. Tou se v izolaci pořezala. „Udělala jsem to ze zoufalství, z beznaděje,“ vysvětlila své jednání. Další kus ostrého kovu si donesla i do vazební cely v pankrácké věznici. Ve vazbě Moláčková strávila takřka rok.

Podle obžaloby se motivem Moláčkové měla být snaha zmocnit se několika šperků za 16 tisíc korun a získat tak peníze na drogy a na dluhy z hraní automatů.

Jakýkoli podíl na vraždě nicméně obžalovaná odmítla. „Je to velká lež," zhodnotila obžalobu přednesenou Zmatlíkovou. Jedinou pravdou prý je to, že u zavražděné byla osudného dne na krátké návštěvě. Z bytu rodičů, kde přebývala, si tam odskočila jen na chviličku; měla to prý asi 200 metrů.

Podle vlastních slov chtěla jen předat svůj řetízek, který si přála prodloužit doplněním několika oček, jež také přinesla (v minulosti tento řetízek – a také shodně vypadající náramek, který s ním byl v sadě – totiž naopak nechávala zkracovat). Pochlubila se také fotografiemi v mobilu zachycující její miminko; holčičku, kterou porodila o šest dní dříve. Dlouho se ale nezdržovala, protože spícího kojence nechala doma samotného.

„Měla jsem ji ráda“

V jednací síni opakovaně odmítala, že by to byla ona, kdo šperkařce ublížil. „Měla jsem ji ráda,“ zdůraznila s tím, že neměla důvod ji zabít. K žádné hádce nedošlo – a vypořádat se s velkými dluhy prý Moláčkové pomohla její maminka. Před porodem si ještě přivydělávala brigádou v květinářství – a na mateřské dostávala od přítele pětistovku kapesného měsíc. „Byla jsem pyšná, když jsem utratila jen stovku," pochlubila se vazebně stíhaná žena u soudu. Obžalovaná odmítla i to, že by potřebovala peníze na drogy. Pervitin prý v době těhotenství ani po porodu nebrala. Jen dříve – a pak si prý zase dala až s odstupem, když byla utahaná péčí o dítě.

Trestní senát Hany Hrnčířové Moláčkové neuvěřil, stejně jako nevyslyšel námitky obhajoby hovořící chybějícím motivu i o nedostatečně vyšetřeném případu, kdy místo průkazných faktů podpořených jasnými důkazy je k dispozici jen konstrukce vytvořená policií. Soud má jasno: neexistuje sice přímý důkaz, vinu však potvrzuje ucelený řetězec důkazů nepřímých.

Klíčová byla svědectví nemohoucí matky zavražděné a jejích sousedů – byť nikdo z nich neviděl nejen samotný mord, ale ani pachatelku, jíž prý podle hlasu byla mladá žena. A z časového snímku jasně plyne: oběť zemřela během návštěvy Moláčkové, kdy se jiný možný pachatel v bytě nenacházel.

Podstatný byl také nález řetízku určeného k prodloužení: policisté ho objevili zapadlý za sedací soupravou. Přetržený. To podle soudu nesvědčí o přátelské návštěvě, ale o tom, že došlo k zápasu.

Moláčková nakonec dostala trest vězení 17 a půl roku. Verdikt pak potvrdil i odvolací soud. Ženě nepomohl ani Nejvyšší soud. V roce 2017 zamítl její dovolání. Trest si odpykávala v opavské věznici.

I dnes existuje skupina lidí, kteří jsou přesvedčení, že Moláčková je nevinná.