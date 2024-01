Odchod psychiatra Jana Cimického z Psychiatrické nemocnice Bohnice souvisel s obtěžováním pacientek, řekl dnes u Obvodního soudu pro Prahu 8 bývalý ředitel léčebny Zdeněk Bašný. Zmínil dva podněty, ve kterých se lidé dotazovali na to, zda jsou Cimického praktiky v pořádku.

Jan Cimický | Foto: Tilen Vajt

Pětasedmdesátiletý lékař a spisovatel Cimický se z dnešního jednání omluvil, před dvěma týdny při zahájení hlavního líčení obžalobu popřel. Uvedl, že jeho chování bylo vedeno vždy s cílem léčit pacienta.

"My jsme se na základě dvou dotazů kvůli aktivitám, které mají s tímto souvislost, rozešli v pracovněprávním vztahu, pan doktor Cimický odešel z léčebny," řekl dnes soudu Bašný. Šlo podle něj o dva podněty, kdy se lidé dotazovali, zda aktivity, které Cimický provádí, jsou v souladu s běžnými postupy.

"Ani jedna ze stran to nechtěla řešit oficiálně, šlo o dotazy, zda to je, či není v pořádku," řekl Bašný. Popisované aktivity podle Bašného byly v rozporu s lékařskými postupy. "Popisovali nějaké osahávání, přesně si to nevybavuji," uvedl Bašný.

Cimický u soudu odmítl vinu, žalobkyně pro něj navrhuje tři roky vězení

Po prvním z dotazů Bašný podle svých slov s Cimickým hovořil, lékař ale popřel, že by se takové aktivity odehrály. "Když se to stalo podruhé, tak jsem řekl, že to nepovažuji v této oblasti za vhodné, a dohodli jsme se na skončení pracovního poměru," dodal bývalý ředitel.

Soud vyslechl také sexuoložku Hanu Fifkovou, ke které část žen po obtěžování či napadení Cimickým docházela. Ženy podle ní popisovaly různé typy napadení, od francouzských polibků, přes osahávání na intimních partiích až po nucení k manuální stimulaci lékařova penisu. Napadené podle ní věc hlásit nechtěly, a to buď kvůli pocitu viny, že se nedokázaly ubránit, nebo proto, že Cimický byl významným lékařem a obávaly se, že jim nikdo nebude věřit. "U každého sexuální násilí, které se děje ve vztahu mocný - bezmocný, například ve vztahu lékaře a pacienta, je možnost obrany neuvěřitelným způsobem omezená," řekla sexuoložka.

Ženy podle ní navíc nevěděly, co si k nim lékař může dovolit. O tom, že Cimický zneužívá pacientky, se podle lékařky v bohnické nemocnici, kde pracovala v 90. letech, vědělo. "První, kdo to vyřešil, byl pan ředitel Bašný," řekla Fifková. Podobných napadení se podle ní dopouštěli i jiní lékaři, jejich jména ale nezmínila.

Psychiatr Cimický leží ve vážném stavu v nemocnici. Měl se předávkovat léky

I další z ošetřujících lékařek jedné z napadených žen, psychiatrička Hana Papežová, potvrdila, jak k ní žena docházela s problémy, které zahrnovaly i předchozí napadení Cimickým. Žena podle ní nejprve odmítala věc nahlásit policii, ať už ze studu či strachu ze stigmatizace. K nahlášení se odhodlala až ve chvíli, kdy se veřejně přihlásily i jiné ženy. Vypovídal i emeritní primář interního oddělení bohnické léčebny Jan Hajíček, který uvedl, že o nevhodném chování Cimického v dané době neslyšel. Na část jeho výslechu soudce Petr Novák vyloučil veřejnost.

Obžaloba se týká 39 skutků, kterých se Cimický podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Podle obžaloby šlo především o pacientky Psychiatrické nemocnice Bohnice a klientky centra duševního zdraví Modrá laguna, které psychiatr otevřel v roce 1996 po odchodu z Bohnic. Cimický dívky osahával, líbal, s některými prováděl i jiné sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou také studentky, části dívek nebylo v dané době ani 18 let.

Žalobkyně Cimického viní z 35 případů vydírání a čtyř znásilnění, různá právní kvalifikace souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2009. Požaduje pro něj tříleté vězení a zákaz vykonávání lékařské profese.