„Jednalo se o muže okolo 25 až 30 let, snědé pleti, vysokého přibližně 170 až 175 centimetrů, štíhlé postavy, který byl oblečen do šedé bundy s kapucí, maskáčové mikiny a černých dlouhých kalhot s bílým pruhem nad kolenem. Na hlavě měl dioptrické brýle, černou kšiltovku s logem Converse a na nohou černé tenisky značky Nike s bílým logem na boku a zadní části,“ popsal muže mluvčí.

Zároveň ovšem žádají veřejnost o pomoc. Každý, kdo tajemného nočního návštěvníka poznává na záběrech z kamerových záznamů, by měl kontaktovat linku 158, nebo se obrátit na kteroukoliv policejní služebnu.

„Podivný hluk upoutal pozornost jedné z nájemnic, která se šla podívat dveřním kukátkem na chodbu, co se děje. Když zjistila, že se jí neznámý muž s kapucí na hlavě pokouší překonat zámek vstupních dveří, začala na ně zevnitř bouchat. To zloděje vyplašilo a z domu rychle zmizel,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina s tím, že k čemu měl muž u sebe nůž, policisté zatím zjišťují.

Muž, který se vloupal do paneláků v pražských Řepích. | Foto: Policie ČR

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vloupal se do tří panelových domů v ulici Makovského v pražských Řepích a procházel se s nožem v ruce po jednotlivých patrech. Policisté v současnosti hledají neznámého muže, který se pokoušel uprostřed noci na začátku srpna vloupat do vybraných bytů.

