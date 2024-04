Bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri dnes u odvolacího soudu zpochybnil věrohodnost dívek, které podle nepravomocného rozsudku znásilnil. Vinu odmítl. Své odvolání přednáší sám, vzal si slovo místo svých dvou advokátů. Poukázal mimo jiné na to, že podle rozsudku obvodního soudu se neprokázala přítomnost omamné látky v nápoji, který podle obžaloby podal nezletilé dívce, než ji u sebe v bytě znásilnil. Pokud odvolací senát rozsudek potvrdí, půjde sedmadvacetiletý někdejší politik na tři roky za mříže. Odvolací řízení sleduje Deník v online reportáži.

Možná ne za všech okolností učiněný džentlmen, snad i člověk chovající se nepatřičně – avšak rozhodně ne pachatel znásilnění, jak plynulo ze svědectví některých žen, které se s ním dostaly do kontaktu. Tak se od počátku veřejného přetřásání své kauzy hájil někdejší známý člen TOP 09 a poslanec Dominik Feri. V tomto duchu – a také s nepřehlédnutelným sebevědomím – rovněž loni obžalovaný, sám s právnickým titulem JUDr., vystupoval před Obvodním soudem pro Prahu 3.

Ten však na jeho argumenty nepřistoupil. Naopak: uznal ho vinným a vyměřil mu tříletý trest odnětí svobody. Nepravomocně; odvolání Feriho i zmocněnkyně poškozených Adély Hořejší proti tomuto verdiktu projednává v pondělí 22. dubna pražský městský soud.

Násilného jednání vůči ženám, kvalifikovaného jako znásilnění provedené souloží nebo jiným srovnatelným pohlavním stykem, a to i na mladistvé osobě, se Feri podle obžaloby i výroku prvoinstančního soudu měl dopouštět opakovaně. Obvodní soud se ústy soudkyně Lenky Hájkové ztotožnil s obžalobou vycházející z výpovědí hned tří svědkyň vystupujících jako poškozené. Jedna hovořila o tom, co se odehrálo v době, kdy jí bylo teprve 17 let.

Ke dvěma z projednávaných skutků mělo dojít v poslancově bytě na Žižkově během roku 2016; na jaře a na podzim. Návštěvnice, které bydliště politika, představujícího v té době obdivovaný idol a vzor, navštívily dobrovolně, zde proti své vůli čelily nejen líbání a osahávání, ale situace měla zajít ještě podstatně dál. Jen u snah o nevyžádané polibky a dotyky pak mělo zůstat v únoru 2018 v Poslanecké sněmovně. Tam se Feri setkal se zájemkyní o post stážistky. Ta prý poté, co situace vyvinula nežádoucím směrem, odešla.

Nepravomocně odsouzen byl Feri loni v listopadu za dvě znásilnění a třetí skutek ve stadiu pokusu. Součástí rozsudku obvodního soudu se také stalo rozhodnutí o odškodnění: dohromady se jedná o 510 tisíc korun plus 33 tisíc představujících úhradu za psychoterapeutické působení. Zmocněnkyně Hořejší míní, že vzhledem k rozsahu újmy je na místě přiznat vyšší zadostiučinění.

Podrobný verdikt obvodní soud veřejnosti nezpřístupnil – a to ani v anonymizované podobě. S vysvětlením, že rozsudek nejenom není pravomocný, takže na souzeného je třeba stále pohlížet jako na nevinného (a mimo to nelze vyloučit ani případné další dokazování, které by mohlo být ovlivněno), ale také obsahuje citlivé údaje: množství intimních detailů jak o samotných činech, tak i jejich dopadech na psychiku obětí.

V případě zvolené právní kvalifikace počítá trestní zákoník se sazbou od dvou do deset let odnětí svobody.