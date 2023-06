Desítky lidí přišly k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 vyjádřit podporu Patriku Tušlovi, který čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době koronavirové epidemie. Tušl je spolu s Tomášem Čermákem a Zdeňkem Masárem stíhán také kvůli výtržnictví. Aktivisté označovaní za stoupence dezinformačních teorií na chodbě před jednací síni vykřikují a skandují, zpívají, lehají si na zem, kritizují média, soud i český stát nebo požadují větší místnost. Jednání soudu provázejí zvýšená bezpečnostní opatření a kontroly.

Kolaps Jany Peterkové u soudu s Patrikem Tušlem | Video: Deník/Radek Cihla

Minulý týden museli kvůli narušení jednání o odvolání bývalé reportérky Jany Peterkové zasahovat v budově pražského městského soudu ve Spálené ulici policisté. Dav jejích sympatizantů tehdy vyvrátil dveře a domáhal se vstupu do jednací síně. Policie dva lidi zadržela, podle ní spáchali přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Incident kriminalisté i nadále prověřují pro podezření z výtržnictví.

Peterková, která dorazila i na dnešní jednání soudu, před 11:00 na chodbě soudu zřejmě omdlela a zkolabovala, poté ji odvezla přivolaná záchranná služba.

Česká republika neexistuje! Dezinformační kampaně přecházejí v útoky na stát

Příznivci obžalovaných před 09:00, kdy jednání soudu začalo, kvůli bezpečnostním kontrolám blokovali vstup do soudního areálu Na Míčánkách. Dostat se dovnitř jim zabralo desítky minut. Před soudní síní byla nejvíc slyšet Peterková a další aktivista Pavel Zítko. Přítomní uváděli, že neuznávají český stát a soud, na který se dostavili, je podle nich „soukromá firma na úrovni instalatérů a topenářů“. Lidé na chodbě podle zpravodaje ČTK neustále skandovali, vykřikovali a kritizovali různé instituce, média a jednotlivce.

Skandovali mimo jiné to, že chtějí větší sál, do kterého by se vešli. Opakovaně zpívali českou a slovenskou hymnu. Peterková vyhlásila minutu ticha za oběti vakcín proti covidu-19, ke které pustila hudbu. Později údajně zkolabovala.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Tušla, kterého soudy již v minulosti pravomocně odsoudily za nenávistné výroky o Ukrajincích a vyhrožování, přivedla eskorta ještě před začátkem jednání neveřejnou částí soudu. Tušl je spolu s Čermákem a Masárem stíhán kvůli výtržnictví, a to kvůli tomu, že před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra podle státní zástupkyně předloni v listopadu pouštěli sirénu. Obžalovaní vinu odmítají.

Líčení bude odročeno

Soudkyně na začátku nepovolila obrazové záznamy přímo z hlavního líčení, proti čemuž se přítomní lidé ohrazovali. Nechala přehrát videa, na kterých jsou záběry obtěžování, kterého se podle obžaloby trojice dopustila. Tušl v reakci na záznamy uvedl, že nikoho neohrožoval, nebyl hrubý ani agresivní. Poukázal na to, že řadu videí natáčel Čermák, který kvůli pronásledování Kubka přitom obžalobě nečelí. Soudkyně také přečetla listinné důkazy.

Rozsudek dnes soud nevynese, soudkyně avizovala, že kvůli výslechu znalkyně hlavní líčení odročí.

Soud s Patrikem Tušlem, přišli i jeho příznivci včetně Jany PeterkovéZdroj: Deník/Radek Cihla

Tušl, Čermák, Peterková a další na sebe upozornili během epidemie covidu, kdy se vymezovali hlavně proti očkování nebo vládním restrikcím proti šíření nemoci. Po ruské invazi na Ukrajinu odmítali českou pomoc Kyjevu i ukrajinským uprchlíkům v Česku. Peterková byla před týdnem pravomocně odsouzena k dvouletému podmíněnému trestu za šíření poplašných zpráv v době pandemie.

Soud potvrdil Peterkové podmínku. Její příznivci vylomili dveře do síně

Tušla soudy už dříve pravomocně odsoudily za nenávistné výroky o Ukrajincích a vyhrožování k 15 měsícům vězení. Čermákovi soud v Plzni v březnu nepravomocně uložil 5,5 roku za za podporu a propagaci terorismu. Podle verdiktu se loni ve videu na facebooku vymezoval vůči novele pandemického zákona a podněcoval diváky, aby aktivně, i za použití násilí, zabránili jejímu projednání a přijetí.

Na dnešní soudní jednání dohlížejí posílené hlídky Justiční stráže i policisté. „Policie je na místě, připravena asistovat Justiční stráži a nepřipustit žádné excesy. Instituce demokratického státu jsou nedotknutelné,“ uvedl na twitteru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Minulý týden ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) s představiteli Vězeňské služby i soudů a poté i vláda řešili, jak zabránit podobným incidentům, jako se stal u pražského městského soudu s Peterkovou.