/FOTOGALERIE/ U obvodního soud pro Prahu 3 pokračuje projednávání případu bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění a z jednoho pokusu o něj. Ve čtvrtek 27. dubna soud provede další listinné důkazy, vypovídat bude psychoterapeutka jedné z poškozených i samotný obžalovaný Dominik Feri. Ten opakovaně odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Zatím není jisté, jestli soud ve čtvrtek ve věci rozhodne.

Projednávání případu bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. | Foto: Deník/Radek Cihla

Dominik Feri ve čtvrtek 27. dubna opět stanul před soudem. Poukazoval na nesrovnalosti ve výpovědích svědků a poškozených. Podle bývalého poslance je fyzicky nemožné, aby se projednávané případy někdy odehrály.

Zprvu se obžalovaný vyjádřil k pokusu znásilnění v Poslanecké sněmovně, kde argumentoval tím, že dotyčná poté stejně nastoupila na stáž. "Proč na tu stáž nastupovala? Protože se nic nestalo. Jediné, co proběhlo, bylo líbání ve výtahu, nic jiného," řekl. K tomu dodal, že se dívce za líbání omluvil, protože to bylo neprofesionální.

Ve své výpovědi se poté Feri opět vrátil k dalšímu ze žalovaných skutků, který se měl stát v jeho bytě. „Byli jsme domluveni, že u mě slečna přespí. To popírá její tvrzení, že byla na odchodu, když vypila pití, do kterého jsem jí měl něco vhodit, což popírám,“ řekl Feri. „Fanta byla jenom fantou, verze není reálná," vypověděl obžalovaný k události. Poškozená již dříve vypověděla, že ztratila vědomí poté, co se napila nápoje, který jí Feri donesl. Obžalovaný opět zopakoval, že něco takového nepřipadá v úvahu.

Poté Feri detailně rozebral důvody, proč se podle něj nemohla stát ani jedna z popisovaných událostí. V rámci své obhajoby upozornil například na nesrovnalosti výpovědí nebo na odlišnosti popisu míst, kde se měly skutky odehrát.

Soudkyně se zajímala o to, co by podle Feriho motivovalo poškozené ženy nahlásit jeho chování na policii. „To je otázka, která mě vede ke spekulacím, a těch já se nechci dopouštět," řekl. Nicméně zmínil, že jejich motivem mohlo být finanční obohacení nebo pozornost médií a zájem o jejich osoby.

Soud vyslechne ještě psychoterapeutku jedné z poškozených. Výslech bude probíhat s ohledem na citlivost případu s vyloučením veřejnosti.

Soud pokračoval v projednání případu Dominika Feriho. Vyslechl znalkyně a svědky

Státní zástupkyně Petra Gřivnová v obžalobě popisuje tři skutky. První se podle ní stal v noci na 25. března 2016 ve Feriho bytě v Praze 3. Feri se podle žalobkyně pokoušel tehdy nezletilou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje.

Feri jí údajně poté začal říkat, že je nevyspělá a přemlouval ji k intimnostem. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri pak s dívkou podle spisu mimo jiné prováděl orální sex.

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

Feri už v únoru u soudu odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti. K intimnostem podle něj došlo se souhlasem dívek. Soudkyně v úterý 25. dubna také přečetla znalecký posudek, podle kterého Feri netrpí žádnou poruchou ani parafilií. Znalci u něj nezjistili ani sklon ke zneužívání návykových látek nebo alkoholu.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí Ferimu až 10 let vězení.