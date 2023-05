Za vraždu čtyřiasedmdesátiletého učitele středního odborného učiliště v pražské Michli z loňského března ve středu 10. května Vrchní soud v Praze zvýšil Jaroslavu Řehákovi trest o dva roky na 14 let vězení. Potvrdil mu také ambulantní léčení. Středeční rozhodnutí je pravomocné. Mladík se k činu přiznal, tvrdí, že ho pedagog šikanoval. Řehákův obhájce Martin Pavlík novinářům po vynesení rozsudku řekl, že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.

Soud s mladíkem, který mačetou zavraždil učitele středního odborného učiliště v pražské Michli | Video: Deník/ Radek Cihla

Odvolací soud ve středu 10. května vyhověl odvolání státního zástupce, který pro Řeháka přísnější trest požadoval.„Dospěli jsme k závěru, že trest, který byl obžalovanému uložen, je s ohledem na způsob spáchání trestného činu, způsob plánování trestného činu a konečně i na motiv činu nepřiměřeně mírný,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

„Není to ojedinělý jev, kdy jedinec svoje vlastní selhání klade za vinu někomu jinému. To se v tomto případě stalo také. Když byl obžalovaný konfrontován s tím, že bude muset školu opustit, protože není schopen limity, které tam jsou nastaveny, splnit, tak místo toho, aby se zamyslel sám nad sebou, jak situaci řešit, vyhledal si nepřítele, za kterého označil právě toho profesora, který ho zkoušel a který mu nedostatečnou známku dal,“ vysvětlil také soudce.

Mladík o vraždě učitele mačetou: Nechtěl jsem to udělat, ale vyprovokoval mě

Tehdy devatenáctiletý mladík učitele podle rozsudku zavraždil loni 31. března v budově školy v Ohradní ulici. Pedagog ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. U Řeháka kvůli špatné známce a kvůli dlouhodobě špatnému vztahu mezi ním a učitelem podle obžaloby vygradoval pocit křivdy a frustrace.

Obžaloba tvrdí, že Řehák chtěl učitele nejprve upálit, následně se ale rozhodl, že ho usmrtí hned. Ve škole se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho mladík napadl 60 centimetrů dlouhou mačetou, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoci.

Malicherná příčina

Žalobce ve středu 10. května v odvolání upozornil, že k brutálnímu útoku vedla pouze malicherná příčina, muži podle něj mladík nedal šanci na přežití. Podotkl také, že lítost, kterou Řehák u hlavního líčení projevil, není upřímná - po přečtení výpovědi jednoho ze svědků se podle něj například smál. „Obžalovaný spíše lituje sebe a svou rodinu než poškozeného a jeho rodinu,“ uvedl žalobce.

Mladíkův obhájce žádal odsouzení za zabití, což je usmrcení v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. To ale podle odvolacího senátu nebylo na místě. To, že učitel žáka vyzkoušel a oznámkoval ho nedostatečně, nemůže být považováno za zavrženíhodné jednání, uvedl soudce.

Ležel na zemi, celý od krve. Vražda učitele v pražské Michli otřásla Českem

Řehák musí podle rozsudku také uhradit nemajetkovou újmu rodině pedagoga. Oproti původnímu rozhodnutí odvolací senát částky snížil, manželce a dcerám učitele musí mladík uhradit po milionu korun.

Řehák byl obžalován z vraždy s rozmyslem, za kterou hrozí trest od 12 do 20 let vězení. Soud ho ale uznal vinným podle přísnější kvalifikace, protože šlo o vraždu spáchanou surovým způsobem. Za tu mohou soudy uložit trest od 15 do 20 let, případně i výjimečný trest. Soud ale mladíkovi s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem uložil trest pod zákonnou sazbou.