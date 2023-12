Na cestu vraha do Prahy upozornila policii svědkyně

Tisková konference pražské policie k případu střelby v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Na tiskové konferenci zaznělo, že ani před čtvrteční střelbou neměli policisté indicie, že veřejnou dopravou míří z obce na Kladensku do Prahy muž, který bude pálit kolem sebe. Měli za to, že do hlavního města jede s úmyslem zabít sám sebe. Ve 12.26 volala na tísňovou linku svědkyně, že jí kamarád poslal sebevražednou SMS zprávu, načež se mu nedá dovolat. Ve 12.47 měli policisté potvrzeno, že jede do Prahy. Pořád ale měli za to, že to Prahy odjel jako sebevrah.

