Střelba na fakultě v Praze: Poškození mohou nahlížet do trestního spisu

ČTK

Lidé, kteří mají status poškozených v případu střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, už mohou nahlížet do trestního spisu. Policie to dnes uvedla na síti X. Znamená to, že šetření vstoupilo zkompletováním spisu do další fáze. Základní lhůta pro uzavření případu, která je půlroční, uplyne 20. června.

Stovky lidí přišly v pátek v jedenáct dopoledne k pietnímu místu před pražským Karolinem | Video: Eliška Stodolová