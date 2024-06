Řádění vraha z filozofické fakulty: Policejní zpráva odhalila časovou osu

Je to půl roku, co se v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze odehrál jeden z nejhrůznějších činů u nás. Zanedlouho potom vypluly na povrh další informace, které střelce z fakulty spojili i s vraždou v Hostouni, kde zabil vlastního otce, a dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese, kde o život přišel muž a dvouměsíční miminko. Jak to ale tedy přesně bylo?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pieta za oběti střelce z Prahy | Foto: Deník/Radek Cihla