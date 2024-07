Hrůzný případ, který kriminalisté vyšetřovali již od začátku loňského roku spěje konečně do finále. Obviněný devětatřicetiletý muž, měl podle obžaloby loni ve vile v Jevanech u Prahy zavraždit ženu, se kterou žil v domě spolu se svým otcem.

Zprvu bylo po ženě vyhlášeno pátrání a byla evidována jako pohřešovaná. Následně si ale případ převzalo oddělení vražd. „Postupem času začaly zjišťovat podezřelé souvislosti, mezi kterými byly i pochybné výpovědi partnera pohřešované a jeho syna. Také zjistili, že z jejího účtu zmizel jeden a půl milionu korun," sdělil dříve k případu policejní mluvčí Jan Daněk.

Tělo ženy nakonec našli rozřezané na dně Slapské přehrady a to díky policejním psům, kteří tělo vyčmuchali i když bylo až 44 metrů pod vodní hladinou. Pita a Akim jsou specialisté na vyhledávání mrtvol a dokážou je najít i když jsou ukryté několik desítek metrů pod hladinou. Čeští psi jsou podle policistů jediní na světě, kteří dokáží najít mrtvolu pod hladinou v takové hloubce.

Po nashromáždění důkazů poté zadrželi příslušníci pražské zásahové jednotky podezřelého muže, kterého našli ve sklepě právě ve vile v Jevanech.

Zadržený muž byl od loňského září stíhaný ve vazbě a nyní u soudu přijal vinu, nesouhlasí ale s výší trestu. Hrozí mu totiž 15 až 20 let ve vězení za vraždu ze zištného důvodu či až výjimečný trest.

Psovod - případ zavražděné ženy ve Slapech. | Video: Policie ČR

Server idnes.cz uvedl, že podle státního zástupce měl obžalovaný ženu několikrát udeřit do hlavy, což vedlo k vnitřnímu krvácení a s kombinací s řeznou ránou na krku zemřela žena do pár minut. Tělo zavražděné poté obžalovaný rozřezal a hodil ho zatížené do Slapské přehrady.

Obžalovaný u soudu navíc odmítl, že by mu s činem měl pomáhat jeho otec a uvedl také, že ženu rozčtvrtil v afektu. Poté z jejího bankovního účtu vybral již zmíněných jeden a půl milionu korun a ukradl také auto zavražděné. Právě neochota oběti svolit k tomu, že auto prodá, měla být motivem pro vraždu.