Muže, který je podezřelý ze znásilnění na pražském Proseku, poslal soud v úterý 6. února do vazby. Policisté zároveň uvedli, že muž byl stíhaný i v minulosti.

Čin na Proseku se stal minulý týden ve čtvrtek 1. února, kdy žena čekala před školou v autě na svého syna. Cizí muž ji donutil přesednout si na místo spolujezdce a odvezl ji na neznámé místo, kde ji znásilnil. V noci ze soboty na neděli se ale kriminalistům podařilo muže vypátrat a zadrželi ho v Mělníku. V pondělí 5. února bylo s mužem zahájeno trestní stíhání, hrozí mu až deset let.

V úterý 6. února vyhověl pražský soud návrhu státního zástupce k vzetí do vazby. „Soud vyhověl přesně našemu návrhu, pan obviněný byl vzat do vazby. Jde o vazbu útěkovou a předstižnou, to znamená dva ze tří důvodů,“ uvedl státní zástupce Jan Janoušek s tím, že rozhodnutí ale není pravomocné. Muž si podle ČTK po vazebním zasedání ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda proti rozhodnutí soudu podá stížnost.

Muž byl trestaný již v minulosti

V roce 2018 si policisté poblíž Holešovického nádraží všimli dodávky s odcizenou regitrační značkou, proto se rozhodli řidiče zastavit. Na to muž nechtěl přistoupit a proto se rozpoutala divoká honička od Partyzánské ulice a pokračovala až ke Stromovce.

Zde řidič z auta vylezl a snažil se policistům utéct. „Po několika stech metrech běhu byl však dostižen a za pomoci donucovacích prostředků zadržen," uvedl tehdy policejní mluvčí Jan Rybanský.

U muže bylo následnou lustrací zjištěno, že vůz, kterým ujížděl byl odcizen s doklady i klíčky v Ústeckém kraji. Navíc měl vyslovený zákaz řízení do ledna roku 2019 a test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin a metamfetamin.

Řidič se nakonec s odcizení dodávky přiznal, i k tomu, že další odcizené vozidlo si "schoval" na Mělnicku. Muž byl podezřelý z trestných činů krádež, obecné ohrožení, násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tehdy byl odsouzen na pět a půl let.

