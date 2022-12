Stíhání se podle toho, co již dříve zveřejnila Česká advokátní komora, týká advokátky Hany Sukové a koncipientky Pavly Marešové. Suková má od 13. září pozastavený výkon advokacie, což znamená, že dočasně nemůže poskytovat právní služby.

Podle policie advokátka a koncipientka společně neoprávněně nakládaly se svěřenými finančními prostředky od letošního července do září. Ženy takto údajně například zpronevěřily osm milionů, které jim dal do advokátní úschovy kupec nemovitosti v Hodkovičkách. Peníze měly předat prodávajícímu po převodu v katastru nemovitostí. To se ale nestalo.

Za zpronevěru hrozí oběma ženám až desetileté vězení. O klienty Sukové se nyní z pověření advokátní komory stará dvojice advokátů z kanceláře KGS legal, kteří takto převzali přes 400 otevřených případů.