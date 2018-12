K loupežnému přepadení zlatnictví došlo v pondělí dopoledne v teplické ulici Krupská. Policie ji uzavřela z důvodu, že pachatelé se mohli stále nacházet v obchodě. Podle posledních informací však z místa utekli. Policie po nich pátrá.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Alexandr Janovský

Do zlatnictví měli podle dostupných informací v dopoledních hodinách vniknout čtyři pachatelé. Sebrali část zboží a utekli. Domněnky, že by lupiči byli v obchodě ještě v době příjezdu policie, nebo že by dokonce vzali rukojmí, se ukázaly jako liché.

Pachatelé prozatím unikají.