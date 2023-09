Vztah obžalované s jejím partnerem provázely problémy v podstatě od jeho začátku v roce 2011. Často se hádali a konflikty nezřídka končily fyzickým napadáním ze strany muže, a to i v době, kdy byla žena těhotná s jejich společnými syny. „Hádali jsme se, protože nepracoval. Hodně pil, ale když byl střízlivý, tak to byl skvělý partner i táta. Vracela jsem se k němu, protože jsem ho milovala,“ vypověděla obžalovaná.

V pátek odpoledne v polovině letošního února si žena myslela, že se zablýsklo na lepší časy. Její partner si našel práci a tak se rozhodli, že to spolu oslaví. „Chtěli jsme to zkusit znovu, přestěhovat se a mít nový začátek. Celou noc jsme popíjeli, povídali si o budoucnosti, smáli se a plánovali sobotní grilování na zahrádce,“ popsala žena.

Ráno po probdělé noci podle jejích slov dopili s partnerem zbytky alkoholu z večera. Sama si šla lehnout, zatímco její muž odešel vyvenčit psa a koupit si pivo. „Pak už si jen pamatuju, že řval, smýkal mě za vlasy a nadával. Kde jsem přišla k noži, nevím. Vzpomínám si, že přišli policisté a křičeli na mě, ať se vzdám,“ sdělila soudu žena útržky vzpomínek ze sobotního odpoledne.

Pomoc v únorovou sobotu zavolali nezletilí chlapci, kteří byli při potyčce svých rodičů s nimi v bytě. Z matčina telefonu zkontaktovali svou babičku, která bydlí nedaleko místa činu.

„To, co jsem slyšela v telefonu, to bylo něco strašného. A to jsme na jejich konflikty byli zvyklí. Kluci křičeli, ať přijdu, nebyli k utišení,“ vzpomínala matka obžalované, která po příchodu do bytu zavolala záchranku a vyvedla děti ven.

Žena zasadila šest bodných ran

Podle obžaloby zasadila žena poškozenému šest ran do hlavy, krku i hrudníku. „Ve společně užívaném bytě silně opilá po předchozím vzájemném napadení opakovaně bodla poškozeného,“ pronesl státní zástupce Robert Hanuš.

Obžalovaná skutek před soudem nepopírala. „Je mi to strašně líto a přiznávám, že se to takhle stalo. Nesouhlasím ale s právní kvalifikací a s výší navrženého trestu,“ řekla v slzách na úterním soudu.

Předseda senátu Aleš Novotný v úterý rozsudek nad ženou nevynesl. Hlavní líčení bylo odročeno na druhou polovinu září, jelikož je potřeba vyslechnout soudního znalce. Soud ale rozhodl o dalším trvání vazby, ve které je obžalovaná od února.