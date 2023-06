V pondělí 5. června po sedmé hodině kráčeli šestašedesátiletý Ivan Suchel z Kladna a jeho pes Nikk po chodníku kolem kladenské průmyslovky. „Když jsem došel k proluce, kde je vjezd do školního dvora, byl pes na vodítku asi půldruhého metru přede mnou. V tu chvíli přijelo auto, vůbec nezpomalilo a zabočilo do školního dvora. Psa narolovalo pod levé přední kolo a vodítko se mi vytrhlo z ruky. Auto projelo jen pár centimetrů od mé nohy,“ vrací se k příšernému zážitku, kdy marně křičel, řidiče to nezastavilo a auto zmizelo ve dvoře.