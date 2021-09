Vjela do zákazu a zabila holčičku na odrážedle. Žena dostala podmíněný trest

Redakce





/VIDEO/ Místo zproštění viny za přejetí malého dítěte dostala žena dvojnásobnou dobu trestu. Natalia Košťálová minulý rok v květnu vjela do brněnské Wagnerovy ulice i přes zákaz. Při odbočování do ulice v Brně-Maloměřicích a Obřanech pak přejela holčičku, která na místě zemřela. „Kdyby obžalovaná neporušila zákaz, nikomu by se nic nestalo,“ pronesl soudce Josef Teplý.

Natalia Košťálová, která před rokem v květnu přejela malou devatenáctiměsíční holčičku. | Video: Deník/ Karolína Stárková