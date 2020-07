Policisté z motorizované jednotky si krátce po osmnácté hodině povšimli v Záběhlické ulici Mercedesu, který se rozhodli zastavit a zkontrolovat. Automobil sice na výzvu zastavil, ale řidič i spolujezdec se zdáli být značně nervózní.

Netrvalo dlouho a policisté zjistili proč. Oba muži už měli co dočinění se zákonem v souvislosti s distribucí drog. Padesátiletý řidič, teprve pár měsíců propuštěný z výkonu trestu, byl pod vlivem omamných látek a čtyřicetiletý spolujezdec - cizinec má do konce měsíce opustit republiku právě kvůli opakované trestné činnosti tykající se drogové problematiky.

Podezření se potvrdilo

To ale ještě nebylo všechno. Policistům se zdálo podezřelé, že si spolujezdec během kontroly nestále sahal do oblasti genitálií. Protože pojali podezření, že by tam mohl mít schované drogy, vyzvali muže, aby veškeré zakázané látky umístil na kapotu služebního vozidla.

Zdroj: Policie ČR

Podezření policistů se potvrdilo, když muž vytáhl šest tabletek, které byly dle jeho slov určeny na podporu erekce. Následně z oblasti genitálií vykouzlil patnáct sáčků bílé krystalické látky a hotovost v řádech několika desítek tisíc korun.

Expertiza ovlivní výši trestu

„Podle testu na drogy, byla tato látka vyhodnocena jako metamfetamin o celkové hmotnosti více než osmnáct gramů. Čtyřicetiletý cizinec byl omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu, kde si ho převzali kriminalisté z oddělení drogové problematiky pro podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ sdělila policejní mluvčí Violeta Siřišťová. „Zajištěné drogy byly odeslány k expertize a od jejích výsledků se bude odvíjet i trestní sazba, která podezřelému muži bude v případě odsouzení hrozit,“ dodala mluvčí.

Zkrátka nepřijde ani řidič, kterému v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až jeden rok za mřížemi.