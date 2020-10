Osmadvacetiletý Rumun se po zadržení k otřesnému činu doznal. V tu dobu už bylo miminko dva dny mrtvé. Soudce pardubického Okresního soudu vyhověl návrhu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové a ve středu odpoledne uvalil na obviněného vazbu.

„Vazebním důvodem je obava, že by muž mohl opustit území státu a uprchnout. Trestní sazba je patnáct až dvacet let včetně hrozby výjimečného trestu,“ uvedl pro Deník soudce Karel Gobernac.

Na stopu hrůzného činu přivedli policisty rodiče obviněného. „V pondělí v odpoledních hodinách se pardubická policie dozvěděla informace, že tentýž den bylo v Rumunsku učiněno oznámení, že za prozatím nevyjasněných okolností mělo dojít k úmrtí syna jeho přítelkyně,“ sdělila krajská policejní mluvčí Markéta Janovská. V tom okamžiku se rozběhlo intenzívní pátrání.

Kriminalisté, ve spolupráci se strážníky městské policie, vypátrali, že osmadvacetiletý Rumun s přítelkyní, její roční dcerou a dvouměsíčním synem v Přelouči skutečně žije. U jejích rodičů, kde měli bydlet, však nebyli k zastižení. Policisté začali prověřovat ubytovny pro cizince i jejich známé. Ale bezvýsledně.

Zvrat nastal v okamžiku, kdy se policisté dozvěděli, že svědci viděli dvojici, která se pohybuje po Přelouči pouze s roční dcerou. Na dotazy známých uvedli, že chlapeček je na ošetření v nemocnici. „Po ověření této informace, která se ukázala jako lichá, začala sílit obava, že oznámení z Rumunska se zakládá na pravdě,“ popisuje Markéta Janovská.

Devatenáctiletou matku ubitého kojence, která se ukrývala u kamarádky, se policistům podařilo zadržet ještě v pondělí večer.

„Zpočátku nechtěla spolupracovat, ovšem nedokázala vysvětlit, kde se nachází její dvouměsíční syn a odmítala uvést i to, kde je její přítel,“ pokračuje policejní mluvčí.

Nakonec však mladá žena promluvila. Kriminalistům sdělila, že se ukrývá nedaleko, ve dvoře domu, kde jej o pár minut později policisté zadrželi. „Potvrdila i to, že syn zemřel po fyzickém útoku ze strany jejího přítele,“ dodává Markéta Janovská. Následně ukázala vyšetřovatelům i místo, kde tělíčko mrtvého novorozence ukryli.

Muž se pod tíhou důkazů přiznal

Podle policejní mluvčí bylo už z prvotního ohledání chlapcovy mrtvolky zřejmé, že zemřel násilnou smrtí. A předběžné závěry potvrdila i nařízená soudní pitva. Zadržený přítel matky dítěte se pod tíhou důkazů přiznal, že novorozence napadl opakovanými údery pěstmi a blíže neurčeným předmětem do hlavičky.

K vraždě došlo už v sobotu večer v místě bydliště dvojice. Matka, údajně pod vlivem alkoholu, spala. Jejímu příteli vadilo, že chlapeček pláče a je k neutišení. Druhý den ráno, poté co spolu s matkou dítěte zjistili, že novorozenec nežije, rozhodli se mrtvé tělíčko ukrýt a vycestovat ze země.

Ubité miminko vložili do kufru, do kočárku nakamuflovali vycpané oblečení, aby to vypadalo, jakože jdou na procházku a opustili dům. Kufr s mrtvolkou i kočárek vhodili do mokřadu.

K nalezenému novorozenci byla přivolána i Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, lékař však podle mluvčího Aleše Malého mohl na místě jen konstatovat smrt.

Vražda kojence šokovala obyvatele města. „Je to případ, který v Přelouči nepamatujeme, nepamatujeme, že by se tady desetiletí stal takový hrůzný čin. Je to pro nás otřesná zpráva. Jsem ráda, že městská policie úzce spolupracovala s Policií ČR a má velkou zásluhu na tom, že pachatel byl v brzké době dopaden,“ uvedla pro Deník starostka Irena Burešová.