Okresní soud v Jihlavě vynesl jeden z nejpřísnějších trestů letošního roku. Odnesl si ho sedmatřicetiletý Vlastimil Šimoníček z Havlíčkova Brodu za ozbrojené loupežné přepadení lékárny v Brtnici na Jihlavsku z letošního ledna. Vzhledem k jeho minulosti se soud rozhodl pro mimořádné zvýšení trestní sazby. Od soudu Šimoníček odešel s dvanácti lety. Trest by si měl odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Od společnosti by měl být jednadvacetkrát odsouzený recidivista izolován i po uplynutí dvanáctiletého trestu.

„Obžalovanému soud nařídil zabezpečovací detenci. Rozhodl se tak na základě znaleckého posudku, podle jehož závěrů jde o nenapravitelného jedince, kterému nepomůže ani léčení ze závislosti na drogách,“ konstatoval jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Šimoníček se proti verdiktu odvolal. Krajský soud v Brně se případem zabýval minulý týden, zatím ale není jasné, zda trest potvrdil, či rozhodl jinak.

Přepadení lékárny se odehrálo 28. ledna kolem půl jedenácté dopoledne v Široké ulici v Brtnici. Šimoníček na lékárnici ihned po vstupu do prodejny vytáhl pistoli. Chtěl peníze a léky. Z pootevřené kasy si sám vyndal necelých pět tisíc korun. Lékárnice mu pak ještě podala požadované krabičky s léky Rivotril a Tramal. Celé přepadení trvalo jednu minutu.

Strach o život

„V lékárně jsem byla sama a proti jeho dalšímu případnému útoku bych se nemohla nijak bránit. Když na mne mířil zbraní, bála jsem se o život,“ popsala lékárnice do policejního protokolu. Po přepadení měla psychické problémy. Nemohla spát a bála se kamkoli chodit sama. Psychické problémy měla několik dnů.

„Lékárna je na místě, kde nechodí tolik lidí. Nepomohlo by mi ani volání o pomoc. Také jsem se bála, že se mi pachatel pomstí, že jsem přispěla k jeho dopadení. Pokaždé, když do lékárny vstoupí muž v černém oblečení, mám úzkost, jestli nejde o další přepadení. Obávám se, že budu muset změnit zaměstnání,“ svěřila se s pocity lékárnice, která ve zdravotnictví pracuje řadu let.

Šimoníček odmítl k obvinění vypovídat. Jednou se ale k činu přiznal, a to před soudem, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby. Podle soudu šlo o plnohodnotný výslech jako kterýkoliv jiný. Podle státního zástupce není úplné jasné, proč se Šimoníček rozhodl lékárnu přepadnout.

„Nemyslím si, že by to bylo jen kvůli penězům či lékům. Obžalovaný na mne dělá dojem člověka, pro kterého je podobné chování něco jako sport,“ míní Kamil Špelda.

Šimoníček je podle psychiatrického posudku závislý na několika návykových látkách. Jeho osobnost je nezralá, psychicky slabá se sklony k závislosti na drogách. Trestné činnosti se pak dopouští právě pod vlivem návykových látek. Jeho náprava je problematická a pro společnost je vysoce nebezpečný. Podle obhajoby je jeho trestní stíhání nezákonné kvůli neschopnosti vnímat smysl trestního řízení. Podle soudu ale byla jeho trestní odpovědnost zachována. To, že má nižší intelekt ještě podle soudu neznamená, že by mělo být jeho trestní stíhání zastaveno.