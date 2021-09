Zpráva o přepadení se mezi místními velmi rychle rozšířila. „Jsme z toho v šoku. Nikdy se tady nic takového nestalo,“ svěřila se paní Zdena H. z koloniálu v blízkém sousedství poštovního úřadu. „Je fakt, že před dvěma roky tady kousek zloději vykradli barák, ale to je jiná kategorie, policisté je pak chytili,“ řekla žena.

Úřadovna leží u silnice mezi Českou Lípou a Volfarticemi, která prochází celou táhlou obcí. Je stále součástí sítě poboček České pošty. Po mimořádné události se do ní dostavili i pracovníci jejího bezpečnostního odboru a pracoviště dnes kvůli vyšetřování uzavřeli.

„Pátráme po osobě možného pachatele, který byl oblečený do černého svetru, na hlavě měl černou kšiltovku. Muž byl přibližně 180 cm vysoký, zavalitější postavy. Pod ústní rouškou byly na jeho tváři patrné vousy. U sebe měl v době spáchání skutku červeno-bílou igelitovou tašku. Hovořil plynule česky. Muž byl ozbrojen krátkou palnou zbraní. Mohl by se pohybovat v místě události a v jeho okolí,“ uvedl Robovský.

Před 10. hodinou kriminalisté ukončili ohledání místa. Zaměstnankyně pošty převezli k výslechu do České Lípy. v 11:10 hodin mluvčí Robovský informace aktualizoval s tím, že policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po pachateli loupežného přepadení.

