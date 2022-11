"Chvíli před 18. hodinou vstoupil do provozovny muž, který vyčkal, až odejdou jiní zákazníci. Následně začal bouchat a kopat do dveří přepážky, přičemž je vykopl a dostal se až k pokladně. Obsluhující zaměstnankyni měl vyzývat k vydání peněz, přičemž v ruce držel zatím neupřesněný předmět. Několik tisíc korun si pak vzal z pokladny sám a aniž by obsluze ublížil, z provozovny odešel," uvedl Černohorský. Dodal i popis pachatele.

Podle jeho slov se jednalo o muže starého kolem 40 let, vysokého zhruba 190 centimetrů.

"Oblečen byl v tmavém oblečení, pravděpodobně bundě a riflí, na hlavě měl nasazenou kšiltovou čepici. Na linku 158 se mohou přihlásit zejména lidé, kteří byli v sázkové kanceláři bezprostředně před incidentem, ale i lidé, kteří by si všimli něčeho podezřelého v okolí, včetně útěku pachatele," popsal závěrem Černohorský.