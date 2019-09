Nezaměstnaný muž po zatčení uvedl, že několik dnů nejedl. „Měl jsem hrozný hlad. Nevěděl jsem, co mám dělat. Přemýšlel jsem, že v Porubě přepadnu poštu nebo spořitelnu,“ vypověděl. Na lístek si napsal: PŘEPADENÍ, DEJTE MI VŠECHNY PENÍZE. Poté několik hodin hledal vhodný objekt. „Viděl jsem malou poštu. Vešel jsem dovnitř. Pošťačce jsem dal ten lístek. Ta paní mi ale řekla, abych šel pryč. Tak jsem šel. Celého toho lituji. Už to nikdy neudělám,“ sliboval při výslechu na policii.

Výživné

V úterý však u soudu vyrukoval s jinou historkou. Na poště chtěl údajně zaplatit výživné na dítě.

„Šlo o první výživné, které jsem se chystal zaplatit po nedávném propuštění z vězení. Měl jsem angínu a špatně se mi mluvilo. Tak jsem na papír napsal, že mám angínu, a kolik že stojí složenka, aby mi vyšly peníze. Ten lístek jsem ale paní nestačil předat. Řekl jsem jí jen šeptem: ,Dobrý den´. Ona mě sprostě vyhodila. Prstem mi ukazovala, kde jsou dveře. Stál jsem před poštou ještě patnáct minut a přemýšlel, proč to udělal,“ vypověděl. Lístek později zahodil.

Na dotaz předsedy senátu, proč se po zatčení přiznal, Marek H. uvedl: „Vypovídal jsem pod nátlakem. Co napsala policie, to jsem podepsal. K tomu mě donutil policista, který mě venku zatýkal. Vyhrožoval mi, že pokud se nepřiznám, tak mě zbije. Říkal také, že mě zbijí i policisté na stanici. Nechtěl jsem se nechat zbít, tak jsem to podepsal,“ prohlásil obžalovaný, podle kterého se již případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Nebyl to vtip

U soudu v úterý vypovídala i poštovní doručovatelka. „Beze slov mi podal pod přepážkou papír, na kterém bylo napsáno, že jde o přepadení, a že mu mám odevzdat peníze. Na přepážku položil nějaký předmět, který mi připomínal panel z rádia. Když jsem se na toho muže podívala, tak nadzvedl kousek tašky. Nevím jestli chtěl, abych se domnívala, že je tam výbušnina. Důrazně jsem mu řekla: Na shledanou,“ uvedla poštovní úřednice s tím, že si v tu chvíli vůbec neuvědomila, že šlo o přepadení.

„Myslela jsem, že si ze mě dělá srandu, že jde o špatný vtip. Až pak mi došlo, že to byl pokus o přepadení,“ dodala žena.

Muži hrozí až deset let vězení. V minulosti byl již odsouzen za ozbrojené přepadení bankovní pobočky. Další jednání bylo odročeno.