Soudce Martin Parolek konstatoval, že společně se Stojkovými tvrzeními tak vyvstaly tři verze toho, co se mělo stát nebo kde se měl odsouzený nacházet. „Už to svědčí pro nevěrohodnost všech verzí,“ konstatoval předseda senátu Parolek v úterý 22. listopadu a obnovu procesu zamítl.

„Nebyl tam, ženu bil někdo jiný.“ Svědci podpořili odsouzeného, chce nový proces

Senát shledal vnitřní rozpory ve výpovědích svědků, ale i třecí plochy s těmi, které soud slyšel už dříve. Nové výpovědi neobstály ani při konfrontaci s objektivními důkazy na záznamech. „Kamerové záznamy nelžou, na rozdíl od svědků,“ uvedl obecně předseda senátu. Ten tak přisvědčil státnímu zástupci, který navrhoval zamítnout žádost o obnovu procesu. „Výpovědi nově navržených svědků nepřinesly vůbec nic nového, byly nevěrohodné a neprokázaly tvrzení pana odsouzeného,“ uvedl Vladimír Jan.

Kamery zdokumentovaly Stojkův odchod z roudnického baru Ferari nad ránem 19. června 2019. Odsud se podle pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze s komplicem vydal na lup do Straškova-Vodochod, kde ze 74leté ženy chtěli násilím vymámit peníze. Bušili do ní přitom i předmětem, připomínajícím baseballovou pálku, a poranili jí i mozek a oči. Stojku v úterý přišla k soudu podpořit rodina. „Celý proces byla jedna velká fraška na mého syna, žádné přímé důkazy tam nejsou. Určitě to potáhneme ještě dál, jeho nevina se přece musí prokázat,“ řekla novinářům po skončení líčení matka odsouzeného. Jeho právní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.