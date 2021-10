„Mimo pár drobných u sebe teenager nic neměl. Pachatelé se s tím nechtěli smířit. Jeden z nich mu měl dokonce hrozit nožem, že když nic nedostane, tak ho pobodá,“ sdělil mluvčí policistů David Chaloupka. Lupiči si podle něj neuvědomili, že nezáleží na výši částky, kterou získali. Hrozí jim nyní až deset let vězení.

Dva lupiči přepadli šestnáctiletého chlapce v brněnském Králově poli. Chtěli po něm peníze. Údajně mu vyhrožovali i nožem. Chlapec jim pod pohrůžkou dal vše, co v kapsách měl, tedy šest korun.

