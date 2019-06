Lékařům za usmrcení z nedbalosti hrozil trest odnětí svobody až na šest let. Obžaloba jim kladla za vinu, že u pacienta včas neodhalili zánět pobřišnice po operaci kýly. Přestože se jeho zdravotní stav neustále zhoršoval, nedočkal se včas potřebných vyšetření. Pacient se sice později podrobil operaci, ale na následky selhání orgánů nakonec zemřel.

Nejbližší příbuzní zemřelého jsou přesvědčeni o tom, že lékaři zanedbali péči o pacienta. Podali na ně kvůli tomu trestní oznámení.

Zanedbání pooperační péče

„Tatínek v roce 2008 prodělal operaci tlustého střeva a později se u něj projevila pooperační kýla, se kterou šel na operaci. Vidíme to pořád stejně, a to tak, že byla zanedbána pooperační péče,“ konstatovala dcera zemřelého pacienta Lenka Durajová.

„Když nám pořád říkají, že to byla náročná operace, jakou tam mají jednou za deset let, tak to přece potřebovalo lepší pooperační péči,“ myslí si. Pacient si po operaci stěžoval na bolesti břicha a měl škytavku. Objevily se i jiné potíže - minimální vylučování moči. Příbuzní se ale potřebných vyšetření dožadovali marně.

Pacientův stav se postupně zhoršoval a lékaři zjistili, že se v drénu zavedeném do břicha objevil střevní obsah. Následovala další operace, která už muže nezachránila - později zemřel.

Obžalovaný Stanislav Kalabus již dříve u soudu popsal, že se jednalo o velmi náročný zákrok. „Pro operaci jsem se rozhodl, protože se objevil únik střevního obsahu. Nemohl jsem to místo najít - jednalo se o perforaci tenkého střeva,“ řekl.

Správný postup

Lékař u soudu přiblížil, jak krok za krokem postupoval. Je přesvědčený, že jeho postup byl správný a nic nezanedbal. Podle soudního znalce muž zemřel na neztišitelné krvácení, které způsobilo selhání orgánů. Uvedl, že kdyby lékaři provedli včas potřebná vyšetření, měl by pacient větší šanci na přežití.